«Марсель» обыграл «Лилль» в 12-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Марселя» обыграли «Лилль» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Марселя» обыграли «Лилль» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции.
Игра, прошедшая в субботу, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Гол в составе «Марселя» забил Морган Сансон (47-я минута), у «Лилля» отличился Адама Сумаоро (83). Еще один гол на счету защитника «Лилля» Габриэла Магальяэса (79), который отправил мяч в собственные ворота.
Следующий матч «Марсель» проведет дома 10 ноября против «Лиона». «Лилль» днем ранее примет «Мец».
|Андре Виллаш-Боаш
|Кристоф Гальтье
|Морган Сансон
|47′
|Адама Сумаоро
|83′
|Габриэл
|79′
|30
|Стив Манданда
|16
|Майк Меньян
|2
|Хироки Сакаи
|4
|Габриэл
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|5
|Адама Сумаоро
|4
|Бубакар Камара
|17
|Зеки Челик
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|28
|Рейнилдо Мандава
|18
|Жордан Амави
83′
|12
|Юсуф Языджи
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|21
|Бенжамен Андре
|10
|Димитри Пайет
|24
|Бубакари Сумаре
|17
|Буна Сарр
74′
|2
|Тиагу Джало
23′74′
|7
|Неманья Радоньич
|14
|Жонатан Бамба
|8
|Морган Сансон
78′
|10
|Жонатан Иконе
33′78′
|27
|Максим Лопес
|11
|Луиз Араужу
|21
|Валентен Ронжье
90′
|9
|Лоик Реми
65′
|12
|Кевин Стротман
|7
|Виктор Осимен
83′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж(Франция)