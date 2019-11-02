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22:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Марсель» обыграл «Лилль» в 12-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Марселя» обыграли «Лилль» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2019

Игра, прошедшая в субботу, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Гол в составе «Марселя» забил Морган Сансон (47-я минута), у «Лилля» отличился Адама Сумаоро (83). Еще один гол на счету защитника «Лилля» Габриэла Магальяэса (79), который отправил мяч в собственные ворота.

Следующий матч «Марсель» проведет дома 10 ноября против «Лиона». «Лилль» днем ранее примет «Мец».

Марсель
2:1
Первый тайм: 0:0
Лилль
Футбол, Франция, Тур 122.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Velodrome
Главные тренеры
Андре Виллаш-БоашКристоф Гальтье
Голы
Морган Сансон47′
Адама Сумаоро83′
Габриэл79′
Составы команд
30Стив Манданда
16Майк Меньян
2Хироки Сакаи
4Габриэл
3Соберон Альваро Гонсалес
5Адама Сумаоро
4Бубакар Камара
17Зеки Челик
15Дуйе Чалета-Цар
28Рейнилдо Мандава
18Жордан Амави
83′
12Юсуф Языджи
9Дарио Исмаэль Бенедетто
21Бенжамен Андре
10Димитри Пайет
24Бубакари Сумаре
17Буна Сарр
74′
2Тиагу Джало
23′74′
7Неманья Радоньич
14Жонатан Бамба
8Морган Сансон
78′
10Жонатан Иконе
33′78′
27Максим Лопес
11Луиз Араужу
21Валентен Ронжье
90′
9Лоик Реми
65′
12Кевин Стротман
7Виктор Осимен
83′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)6
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
13Фолы15
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХаким Бен Эль-Хадж(Франция)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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