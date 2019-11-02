«Марсель» обыграл «Лилль» в 12-м туре чемпионата Франции

Игра, прошедшая в субботу, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Гол в составе «Марселя» забил Морган Сансон (47-я минута), у «Лилля» отличился Адама Сумаоро (83). Еще один гол на счету защитника «Лилля» Габриэла Магальяэса (79), который отправил мяч в собственные ворота.