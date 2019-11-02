«Челси» одержал пятую победу подряд и вышел на третье место в АПЛ
Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» в матче 11-го тура Английской
Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» в матче 11-го тура Английской
Встреча состоялась в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Синих на пятой минуте вывел вперед форвард Тэмми Абрахам. Через 50 минут нападающий сделал передачу на Кристиана Пулишича, который удвоил преимущество аристократов. За десять минут до конца встречи Жерар Деулофеу ударом с пенальти отыграл один мяч.
Победа стала для «Челси» пятой подряд в АПЛ, команда имеет в активе 23 очка и располагается на третьем месте в чемпионате. «Уотфорд» с пятью очками занимает последнее, 20-е место.
В следующем туре «Челси» 9 ноября на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас». «Уотфорд» днем ранее на выезде встретится с «Норвичем».
|Кике Санчес Флорес
|Фрэнк Лэмпард
|Жерар Деулофеу
|80′
|Тэмми Абрахам
|5′
|Кристиан Пулишич
|55′
|26
|Бен Фостер
|1
|Кепа Аррисабалага
|4
|Крейг Доусон
82′
|15
|Курт Зума
|11
|Адам Масина
|28
|Сесар Аспиликуэта
|27
|Кристиан Кабаселе
46′
|29
|Фикайо Томори
|16
|Абдулай Дукуре
|33
|Эмерсон
|37
|Роберто Перейра
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|7
|Жерар Деулофеу
|17
|Матео Ковачич
|18
|Андре Грэй
|19
|Мэйсон Маунт
90+6′
|2
|Дарил Янмат
70′75′
|9
|Тэмми Абрахам
87′
|21
|Кико Фемения
|23
|Миши Батшуайи
|15
|Крейг Каткарт
20′
|10
|Виллиан
90′
|6
|Эдриан Мариаппа
88′
|24
|Рис I Джеймс
|14
|Натаниэл Чалоба
67′
|22
|Кристиан Пулишич
83′
|19
|Уилл Хьюз
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|11
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|4
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)