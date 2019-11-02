«Челси» одержал пятую победу подряд и вышел на третье место в АПЛ

Встреча состоялась в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Синих на пятой минуте вывел вперед форвард Тэмми Абрахам. Через 50 минут нападающий сделал передачу на Кристиана Пулишича, который удвоил преимущество аристократов. За десять минут до конца встречи Жерар Деулофеу ударом с пенальти отыграл один мяч.