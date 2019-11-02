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22:40 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» одержал пятую победу подряд и вышел на третье место в АПЛ

Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Синих на пятой минуте вывел вперед форвард Тэмми Абрахам. Через 50 минут нападающий сделал передачу на Кристиана Пулишича, который удвоил преимущество аристократов. За десять минут до конца встречи Жерар Деулофеу ударом с пенальти отыграл один мяч.

Победа стала для «Челси» пятой подряд в АПЛ, команда имеет в активе 23 очка и располагается на третьем месте в чемпионате. «Уотфорд» с пятью очками занимает последнее, 20-е место.

В следующем туре «Челси» 9 ноября на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас». «Уотфорд» днем ранее на выезде встретится с «Норвичем».

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Уотфорд
1:2
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 112.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Кике Санчес ФлоресФрэнк Лэмпард
Голы
Жерар Деулофеу80′
Тэмми Абрахам5′
Кристиан Пулишич55′
Составы команд
26Бен Фостер
1Кепа Аррисабалага
4Крейг Доусон
82′
15Курт Зума
11Адам Масина
28Сесар Аспиликуэта
27Кристиан Кабаселе
46′
29Фикайо Томори
16Абдулай Дукуре
33Эмерсон
37Роберто Перейра
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7Жерар Деулофеу
17Матео Ковачич
18Андре Грэй
19Мэйсон Маунт
90+6′
2Дарил Янмат
70′75′
9Тэмми Абрахам
87′
21Кико Фемения
23Миши Батшуайи
15Крейг Каткарт
20′
10Виллиан
90′
6Эдриан Мариаппа
88′
24Рис I Джеймс
14Натаниэл Чалоба
67′
22Кристиан Пулишич
83′
19Уилл Хьюз
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)13
2Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
9Фолы4
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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