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2 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Севилья» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Франко Васкес (28-я минута), у гостей — Альваро Мората (60). «Матрасники» имели шанс вырвать победу, но на 72-й минуте Диего Коста не реализовал пенальти.

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«Атлетико» и «Севилья» делят в таблице турнира третье и четвертое места, имея в активе по 21 очку.

«Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая встреча команд прошла в Москве 1 октября и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды, второй матч пройдет в Мадриде 11 декабря.

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Севилья
1:1
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 122.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хулен ЛопетегиДиего Симеоне
Голы
Франко Васкес(Эвер Банега)28′
Альваро Мората(Сантьяго Ариас)60′
Нереализованные пенальти
Диегу Коста72′
Составы команд
1Томаш Вацлик
13Ян Облак
12Жюль Кунде
18де Алмейда Монтейру Фелипе
16Гонсалес Хесус Навас
22Марио Эрмосо
20Диегу Карлос
5Томас Партей
34′
23Серхио Регилон
6Коке
17Неманья Гудель
87′
8Ньигес Сауль
22Франко Васкес
39′
9Альваро Мората
5Лукас Окампос
10Анхель Корреа
80′
10Эвер Банега
86′
12Ренан Лоди
27′78′
15Алехандро Посо
16Эктор Эррера
21Оливер Торрес
40′57′
23Киран Триппьер
45′
24Хоан Хордан
79′
4Сантьяго Ариас
19Люк де Йонг
77′
11Тома Лемар
45′
14Хавьер Эрнандес
19Диегу Коста
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
13Фолы16
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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