«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Севилья» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Севилья» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Франко Васкес (28-я минута), у гостей — Альваро Мората (60). «Матрасники» имели шанс вырвать победу, но на 72-й минуте Диего Коста не реализовал пенальти.
«Атлетико» и «Севилья» делят в таблице турнира третье и четвертое места, имея в активе по 21 очку.
«Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая встреча команд прошла в Москве 1 октября и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды, второй матч пройдет в Мадриде 11 декабря.
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
|Франко Васкес(Эвер Банега)
|28′
|Альваро Мората(Сантьяго Ариас)
|60′
|Диегу Коста
|72′
|1
|Томаш Вацлик
|13
|Ян Облак
|12
|Жюль Кунде
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|22
|Марио Эрмосо
|20
|Диегу Карлос
|5
|Томас Партей
34′
|23
|Серхио Регилон
|6
|Коке
|17
|Неманья Гудель
87′
|8
|Ньигес Сауль
|22
|Франко Васкес
39′
|9
|Альваро Мората
|5
|Лукас Окампос
|10
|Анхель Корреа
80′
|10
|Эвер Банега
86′
|12
|Ренан Лоди
27′78′
|15
|Алехандро Посо
|16
|Эктор Эррера
|21
|Оливер Торрес
40′57′
|23
|Киран Триппьер
45′
|24
|Хоан Хордан
79′
|4
|Сантьяго Ариас
|19
|Люк де Йонг
77′
|11
|Тома Лемар
45′
|14
|Хавьер Эрнандес
|19
|Диегу Коста
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)