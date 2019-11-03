«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Франко Васкес (28-я минута), у гостей — Альваро Мората (60). «Матрасники» имели шанс вырвать победу, но на 72-й минуте Диего Коста не реализовал пенальти.

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«Атлетико» и «Севилья» делят в таблице турнира третье и четвертое места, имея в активе по 21 очку.