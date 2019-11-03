Вратарь «Челси» совершил сейв после удара голкипера соперника на 97-й минуте
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага совершил эффектное спасение в матче 11-го тура Английской
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага совершил эффектное спасение в матче 11-го тура Английской
Испанец отразил сложный мяч на 97-й минуте игры после удара головой вратаря «шершней» Бена Фостера. Сразу после этого эпизода прозвучал финальный свисток. «Челси» одержал победу со счетом 2:1.
|Кике Санчес Флорес
|Фрэнк Лэмпард
|Жерар Деулофеу
|80′
|Тэмми Абрахам(Жорже Луиз Фреллу Жоржинью)
|5′
|Кристиан Пулишич(Тэмми Абрахам)
|55′
|26
|Бен Фостер
|1
|Кепа Аррисабалага
|4
|Крейг Доусон
82′
|15
|Курт Зума
|11
|Адам Масина
|28
|Сесар Аспиликуэта
|27
|Кристиан Кабаселе
46′
|29
|Фикайо Томори
|16
|Абдулай Дукуре
|33
|Эмерсон
|37
|Роберто Перейра
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
89′
|7
|Жерар Деулофеу
|17
|Матео Ковачич
|18
|Андре Грэй
|19
|Мэйсон Маунт
90+6′
|2
|Дарил Янмат
70′75′
|9
|Тэмми Абрахам
88′
|21
|Кико Фемения
|23
|Миши Батшуайи
|15
|Крейг Каткарт
20′
|10
|Виллиан
90′
|6
|Эдриан Мариаппа
88′
|24
|Рис I Джеймс
|14
|Натаниэл Чалоба
67′
|22
|Кристиан Пулишич
83′
|19
|Уилл Хьюз
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)