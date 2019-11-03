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09:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь «Челси» совершил сейв после удара голкипера соперника на 97-й минуте

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага совершил эффектное спасение в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Испанец отразил сложный мяч на 97-й минуте игры после удара головой вратаря «шершней» Бена Фостера. Сразу после этого эпизода прозвучал финальный свисток. «Челси» одержал победу со счетом 2:1.

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Уотфорд
1:2
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 112.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Кике Санчес ФлоресФрэнк Лэмпард
Голы
Жерар Деулофеу80′
Тэмми Абрахам(Жорже Луиз Фреллу Жоржинью)5′
Кристиан Пулишич(Тэмми Абрахам)55′
Составы команд
26Бен Фостер
1Кепа Аррисабалага
4Крейг Доусон
82′
15Курт Зума
11Адам Масина
28Сесар Аспиликуэта
27Кристиан Кабаселе
46′
29Фикайо Томори
16Абдулай Дукуре
33Эмерсон
37Роберто Перейра
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
89′
7Жерар Деулофеу
17Матео Ковачич
18Андре Грэй
19Мэйсон Маунт
90+6′
2Дарил Янмат
70′75′
9Тэмми Абрахам
88′
21Кико Фемения
23Миши Батшуайи
15Крейг Каткарт
20′
10Виллиан
90′
6Эдриан Мариаппа
88′
24Рис I Джеймс
14Натаниэл Чалоба
67′
22Кристиан Пулишич
83′
19Уилл Хьюз
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)16
3Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы5
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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