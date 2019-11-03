«Актобе» победил «Шахтер» в матче с пятью голами

Игра проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 3:2.

У «Актобе» на 29-й минуте забил полузащитник Александр Кицак, а на 35-й с пенальти и на 61-й с игры отличился нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, оформивший дубль. У гостей автором гола на 46-й минуте стал хорватский форвард Иван Пешич, а на 58-й — нападающий сборной Мозамбика Режинальдо.

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С 35 очками «Шахтер» идет восьмым, а «Актобе» с 15 баллами завершит сезон на последнем, 12-м, месте и досрочно вылетает из КПЛ. В последнем туре 10 ноября в 15:00 по времени Нур-Султана карагандинцы в гостях встретятся с «Жетысу», а «красно-белые» на выезде сыграют с «Тоболом».