«Актобе» победил «Шахтер» в матче с пятью голами
Футболисты «Актобе» победили карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 32-го тура казахстанской
Футболисты «Актобе» победили карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 32-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 3:2.
У «Актобе» на 29-й минуте забил полузащитник Александр Кицак, а на 35-й с пенальти и на 61-й с игры отличился нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, оформивший дубль. У гостей автором гола на 46-й минуте стал хорватский форвард Иван Пешич, а на 58-й — нападающий сборной Мозамбика Режинальдо.
С 35 очками «Шахтер» идет восьмым, а «Актобе» с 15 баллами завершит сезон на последнем, 12-м, месте и досрочно вылетает из КПЛ. В последнем туре 10 ноября в 15:00 по времени
В других матчах тура «Астана» в гостях со счетом 1:0 победила «Тобол» и досрочно стала чемпионом, «Иртыш» разгромил «Кайрат» — 5:0, «Тараз» переиграл «Кайсар» — 2:1, «Окжетпес» поделил очки с «Жетысу» — 1:1, а «Атырау» уступил «Ордабасы» — 1:3.