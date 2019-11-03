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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» одержал волевую победу над «Атырау» в матче с удалением

Футболисты «Атырау» проиграли шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 32-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 1:3.

На 12-й минуте польский форвард Петр Гжельчак вывел «Атырау» вперед, но на 42-й «Ордабасы» отыгрался усилиями бразильского хавбека Жоао Пауло, на 87-й вышел вперед после гола форварда Алексея Щеткина, а на 93-й окончательный счет установил бельгийский полузащитник Зиги Бадибанга. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — на 74-й минуте красную карточку получил бразильский защитник Алекс Бруно.

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Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — на 74-й минуте красную карточку получил бразильский защитник Алекс Бруно.

С 62 очками «Ордабасы» идет третьим, а «Атырау» с 26 баллами занимает предпоследнее, 11-е, место. В последнем туре 15 ноября шымкентцы, которые продолжают борьбу за бронзовые медали и путевку в Лигу Европы, примут дома «Тараз», а «нефтяники», сражающиеся за выживание, в гостях сыграют с «Кайратом».

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