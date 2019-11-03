«Ордабасы» одержал волевую победу над «Атырау» в матче с удалением
Футболисты «Атырау» проиграли шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 32-го тура казахстанской
Футболисты «Атырау» проиграли шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 32-го тура казахстанской
Встреча проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 1:3.
На 12-й минуте польский форвард Петр Гжельчак вывел «Атырау» вперед, но на 42-й «Ордабасы» отыгрался усилиями бразильского хавбека Жоао Пауло, на 87-й вышел вперед после гола форварда Алексея Щеткина, а на 93-й окончательный счет установил бельгийский полузащитник Зиги Бадибанга. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — на 74-й минуте красную карточку получил бразильский защитник Алекс Бруно.
Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — на 74-й минуте красную карточку получил бразильский защитник Алекс Бруно.
С 62 очками «Ордабасы» идет третьим, а «Атырау» с 26 баллами занимает предпоследнее, 11-е, место. В последнем туре 15 ноября шымкентцы, которые продолжают борьбу за бронзовые медали и путевку в Лигу Европы, примут дома «Тараз», а «нефтяники», сражающиеся за выживание, в гостях сыграют с «Кайратом».