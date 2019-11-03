«Ордабасы» одержал волевую победу над «Атырау» в матче с удалением

Встреча проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 1:3.

На 12-й минуте польский форвард Петр Гжельчак вывел «Атырау» вперед, но на 42-й «Ордабасы» отыгрался усилиями бразильского хавбека Жоао Пауло, на 87-й вышел вперед после гола форварда Алексея Щеткина, а на 93-й окончательный счет установил бельгийский полузащитник Зиги Бадибанга. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — на 74-й минуте красную карточку получил бразильский защитник Алекс Бруно.

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Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — на 74-й минуте красную карточку получил бразильский защитник Алекс Бруно.