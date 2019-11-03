«Тараз» победил «Кайсар» и сохранил шансы на выживание в КПЛ

Игра проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 2:1.

Все мячи были забиты в первом тайме: на 12-й минуте нападающий Алишер Сулей вывел «Тараз» вперед, на 30-й хавбек из ДР Конго Андре Букия восстановил равенство, но на третьей добавленной минуте защитник Бекзат Шадманов принес победу хозяевам.

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С 41 очком «Кайсар» идет шестым, а «Тараз» с 29 баллами занимает десятое место — по итогам сезона команда с этой позиции играет переходные матчи за право остаться в КПЛ.