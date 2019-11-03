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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» победил «Кайсар» и сохранил шансы на выживание в КПЛ

Футболисты «Тараза» победили «Кайсар» в домашнем матче 32-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 2:1.

Все мячи были забиты в первом тайме: на 12-й минуте нападающий Алишер Сулей вывел «Тараз» вперед, на 30-й хавбек из ДР Конго Андре Букия восстановил равенство, но на третьей добавленной минуте защитник Бекзат Шадманов принес победу хозяевам.

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С 41 очком «Кайсар» идет шестым, а «Тараз» с 29 баллами занимает десятое место — по итогам сезона команда с этой позиции играет переходные матчи за право остаться в КПЛ.

Матчи последнего, 33-го, тура КПЛ состоятся 10 ноября и начнутся в 15:00 по времени Нур-Султана. В этот день «Кайсар» дома примет «Окжетпес», а «Тараз» в гостях встретится с «Ордабасы».

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