«Кайрат» проиграл «Иртышу» со счетом 0:5 и вновь остался без чемпионства

Встреча проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 5:0.

На 38-й минуте у «Иртыша» забил арендованный у «Астаны» Султан Сагнаев, на 66-й — французский хавбек Жереми Манзорро, на 81-й — сербский защитник Милош Стаменкович, на 87-й — Арман Кенесов, а на 92-й — португальский капитан команды Карлос Фонсека.

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С 65 очками «Кайрат» идет вторым, а «Иртыш» с 34 очками занимает девятое место и официально сохранил место в КПЛ. В последнем туре 10 ноября в 15:00 по времени Нур-Султана павлодарцы в гостях сыграют с «Астаной», а «Кайрат» дома примет «Атырау».

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Из-за поражения «Кайрата» и своей победы над «Тоболом» чемпионом Казахстана в шестой раз подряд стала «Астана». Алматинцы в пятый раз кряду заканчивают чемпионат с серебряными медалями.