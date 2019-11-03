«Кайрат» проиграл «Иртышу» со счетом 0:5 и вновь остался без чемпионства
Павлодарский «Иртыш» победил алматинский «Кайрат» в домашнем матче 32-го тура казахстанской
Павлодарский «Иртыш» победил алматинский «Кайрат» в домашнем матче 32-го тура казахстанской
Встреча проходила сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 5:0.
На 38-й минуте у «Иртыша» забил арендованный у «Астаны» Султан Сагнаев, на 66-й — французский хавбек Жереми Манзорро, на 81-й — сербский защитник Милош Стаменкович, на 87-й — Арман Кенесов, а на 92-й — португальский капитан команды Карлос Фонсека.
С 65 очками «Кайрат» идет вторым, а «Иртыш» с 34 очками занимает девятое место и официально сохранил место в КПЛ. В последнем туре 10 ноября в 15:00 по времени
В других матчах тура «Астана» в гостях со счетом 1:0 победила «Тобол», «Актобе» обыграл «Шахтер» — 3:2, «Тараз» переиграл «Кайсар» — 2:1, «Окжетпес» поделил очки с «Жетысу» — 1:1, а «Атырау» уступил «Ордабасы» — 1:3.