«Шампанское перед матчем не покупали». Григорчук — о шестом подряд чемпионстве «Астаны»

Источник: AFP 2019

Игра в Костанае завершилась со счетом 1:0.

— Браво, «Астана», браво, каждый, кто принимал участие в этом сезоне! Поздравляю весь клуб и всех болельщиков с чемпионством, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Купили перед матчем шампанское?

— Нет, у нас так не принято. Успеем выпить шампанское за чемпионство.

— После победы остались ли силы сыграть против АЗ?

— Нет, наоборот должно быть легко. Мы сможем впервые за последние две игры против АЗ сыграть основной обоймой. Мы хотим в Лиге Европы поправить свое положение, добыть очки. Понимаем, что это нелегко, но постараемся это сделать.

— На ваш взгляд, много ли у «Астаны» было нереализованных моментов?

— Честно говоря, об этом не думал, но понимал, что нам нужен был второй гол, который успокоил бы ситуацию на поле. А так во втором тайме были моменты, где и мы могли пропустить, но, слава богу, что все так сложилось.