«Шампанское перед матчем не покупали». Григорчук — о шестом подряд чемпионстве «Астаны»
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Тоболом», которая принесла клубу шестое подряд чемпионство.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Тоболом», которая принесла клубу шестое подряд чемпионство.
Игра в Костанае завершилась со счетом 1:0.
— Браво, «Астана», браво, каждый, кто принимал участие в этом сезоне! Поздравляю весь клуб и всех болельщиков с чемпионством, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».
— Купили перед матчем шампанское?
— Нет, у нас так не принято. Успеем выпить шампанское за чемпионство.
— После победы остались ли силы сыграть против АЗ?
— Нет, наоборот должно быть легко. Мы сможем впервые за последние две игры против АЗ сыграть основной обоймой. Мы хотим в Лиге Европы поправить свое положение, добыть очки. Понимаем, что это нелегко, но постараемся это сделать.
— На ваш взгляд, много ли у «Астаны» было нереализованных моментов?
— Честно говоря, об этом не думал, но понимал, что нам нужен был второй гол, который успокоил бы ситуацию на поле. А так во втором тайме были моменты, где и мы могли пропустить, но, слава богу, что все так сложилось.
Отметим, что досрочно оформить чемпионство «Астане» помогло крупное поражение «Кайрата», который проиграл «Иртышу» со счетом 0:5. Титул столичный клуб не отдает никому с 2014 года.