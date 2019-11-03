Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фортуна Д
Кельн
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Химки
Текстильщик
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бордо
Нант
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Верона
Брешиа
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Сассуоло
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Ростов
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Реймс
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Парма
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Факел
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Енисей
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Кальяри
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Мордовия
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Нижний Новгород
13
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Армавир
21
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Луч
40
Все события
Фоторепортажи
31Шоу Ларссона: «Спартак» выбил Карпина из Кубка России
34Хоккеисты СКА врезались в судей, получали по лицу и не замечали детей. Фото зарубы в Подольске
15:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Шампанское перед матчем не покупали». Григорчук — о шестом подряд чемпионстве «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Тоболом», которая принесла клубу шестое подряд чемпионство.

Наверх
Источник: AFP 2019

Игра в Костанае завершилась со счетом 1:0.

— Браво, «Астана», браво, каждый, кто принимал участие в этом сезоне! Поздравляю весь клуб и всех болельщиков с чемпионством, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

Читайте также
Победа над «Тоболом» и крупное поражение «Кайрата» сделали «Астану» чемпионом Казахстана по футболу

— Купили перед матчем шампанское?
— Нет, у нас так не принято. Успеем выпить шампанское за чемпионство.

— После победы остались ли силы сыграть против АЗ?
— Нет, наоборот должно быть легко. Мы сможем впервые за последние две игры против АЗ сыграть основной обоймой. Мы хотим в Лиге Европы поправить свое положение, добыть очки. Понимаем, что это нелегко, но постараемся это сделать.

— На ваш взгляд, много ли у «Астаны» было нереализованных моментов?
— Честно говоря, об этом не думал, но понимал, что нам нужен был второй гол, который успокоил бы ситуацию на поле. А так во втором тайме были моменты, где и мы могли пропустить, но, слава богу, что все так сложилось.

Отметим, что досрочно оформить чемпионство «Астане» помогло крупное поражение «Кайрата», который проиграл «Иртышу» со счетом 0:5. Титул столичный клуб не отдает никому с 2014 года.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Я собой доволен". Скандальный обидчик Левита из России рассказал о досрочной победе над Акбербаевым
Косторная выиграла первый в карьере взрослый этап серии Гран-при
Тедеско планирует встретиться с Черчесовым
Александра Овечкина заподозрили в наличии паспорта США
Боксер Ковалев попал в больницу после поединка с Альваресом
«Зенит» плохо играет с конкурентами. И это может стать проблемой
«Краснодар» принимает «Ростов» в РПЛ (трансляция)
СМИ: В «Баварии» тренеру дали две игры на исправление ситуации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь