Футбольный клуб «Астана» стал самым титулованным в чемпионате Казахстана
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Астана» со счетом 1:0 обыграла «Тобол» в гостевом матче предпоследнего, 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Астана» со счетом 1:0 обыграла «Тобол» в гостевом матче предпоследнего, 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу.
Гол забил Юрий Логвиненко (37-я минута).
«Астана» набрала 69 очков после 32 матчей и за тур до конца обеспечила себе первое место в национальном первенстве, став недосягаемой для идущего на втором месте «Кайрата», на счету которого 65 очков.
«Астана» в шестой раз в истории стала чемпионом страны и стала самым титулованным клубом. Пять побед на счету «Актобе» и «Иртыша». Также «Астана» дважды становилась серебряным призером казахстанского первенства. Это чемпионство стало для клуба шестым подряд.
В последнем туре первенства «Астана» сыграет с «Иртышом» дома 11 ноября.