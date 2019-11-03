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15:47 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Астана» стал самым титулованным в чемпионате Казахстана

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Астана» со счетом 1:0 обыграла «Тобол» в гостевом матче предпоследнего, 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

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Источник: Reuters

Гол забил Юрий Логвиненко (37-я минута).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Астана» набрала 69 очков после 32 матчей и за тур до конца обеспечила себе первое место в национальном первенстве, став недосягаемой для идущего на втором месте «Кайрата», на счету которого 65 очков.

«Астана» в шестой раз в истории стала чемпионом страны и стала самым титулованным клубом. Пять побед на счету «Актобе» и «Иртыша». Также «Астана» дважды становилась серебряным призером казахстанского первенства. Это чемпионство стало для клуба шестым подряд.

В последнем туре первенства «Астана» сыграет с «Иртышом» дома 11 ноября.

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