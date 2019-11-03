Футбольный клуб «Астана» стал самым титулованным в чемпионате Казахстана

«Астана» набрала 69 очков после 32 матчей и за тур до конца обеспечила себе первое место в национальном первенстве, став недосягаемой для идущего на втором месте «Кайрата», на счету которого 65 очков.

«Астана» в шестой раз в истории стала чемпионом страны и стала самым титулованным клубом. Пять побед на счету «Актобе» и «Иртыша». Также «Астана» дважды становилась серебряным призером казахстанского первенства. Это чемпионство стало для клуба шестым подряд.