«Вальядолид» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Вальядолид» на своем поле разгромил «Мальорку» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Вальядолид» на своем поле разгромил «Мальорку» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Вальядолиде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Хоакин Фернандес (40-я минута), Энес Унал с пенальти (50) и Сандро Рамирес (90+3).
|Гонсалес Сориано Серхио
|Висенте Морено
|Хоакин Фернандес(Мигель Анхель Мичел)
|40′
|Энес Унал
|50′
|Сандро Рамирес
|90+4′
|1
|Хорди Масип
|13
|Рамирес Фабрисио Агосто
|3
|Федерико Барба
|2
|Хоан Састре
88′
|4
|Франсиско Кико Оливас
|3
|Лумор Агбеньеню
|17
|Хави Мойяно
|21
|Антонио Райльо
|27
|Мохаммед Салису
|24
|Мартин Вальент
77′
|9
|Энес Унал
77′
|14
|Дани Родригес
|10
|Оскар Плано
|11
|Лаго Джуниор
|19
|Тони Вилья
|22
|Анте Будимир
|24
|Хоакин Фернандес
63′86′
|6
|Марк Педраса
61′
|18
|Антоньито
|23
|Алейкс Фебас
90+2′
|21
|Мигель Анхель Мичел
45+1′64′
|8
|Сальва Севилья
55′76′
|14
|Рубен Алькарас
85′
|9
|Абдон Пратс
|7
|Серхи Гвардьола
66′
|26
|Такэфуса Кубо
68′
|20
|Сандро Рамирес
66′
|7
|Аридай Кабрера
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давид Медье Хименес(Испания)