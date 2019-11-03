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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вальядолид» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Вальядолид» на своем поле разгромил «Мальорку» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вальядолиде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Хоакин Фернандес (40-я минута), Энес Унал с пенальти (50) и Сандро Рамирес (90+3).

Вальядолид
3:0
Первый тайм: 1:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 123.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано СерхиоВисенте Морено
Голы
Хоакин Фернандес(Мигель Анхель Мичел)40′
Энес Унал50′
Сандро Рамирес90+4′
Составы команд
1Хорди Масип
13Рамирес Фабрисио Агосто
3Федерико Барба
2Хоан Састре
88′
4Франсиско Кико Оливас
3Лумор Агбеньеню
17Хави Мойяно
21Антонио Райльо
27Мохаммед Салису
24Мартин Вальент
77′
9Энес Унал
77′
14Дани Родригес
10Оскар Плано
11Лаго Джуниор
19Тони Вилья
22Анте Будимир
24Хоакин Фернандес
63′86′
6Марк Педраса
61′
18Антоньито
23Алейкс Фебас
90+2′
21Мигель Анхель Мичел
45+1′64′
8Сальва Севилья
55′76′
14Рубен Алькарас
85′
9Абдон Пратс
7Серхи Гвардьола
66′
26Такэфуса Кубо
68′
20Сандро Рамирес
66′
7Аридай Кабрера
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
15Фолы20
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДавид Медье Хименес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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