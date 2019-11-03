«Я не сдамся». Шпилевский — о поражении «Кайрата» со счетом 0:5, чемпионстве «Астаны» и новом сезоне

«После такого курьезного матча сложно найти слова. Ребята расстроены. Если бы играли еще три игры по 90 минут, то не забили бы. Не все участвовали в фазе отбора, было мало агрессии, не так создавали давление, как хотелось. В первом тайме были возможности, чтобы забить, когда Конрад Вжещиньский упал на границе штрафной, плюс не знаю, был ли офсайд, когда отменили гол. Соперник ударил пять раз по воротам и все пять забил. Дежавю, все было как в игре с “Тоболом” на Кубок, когда мы играли казахстанскими футболистами. Но это не отговорка, нужно анализировать, себя винить, это характер. Мы знали, что это будет одна из самых непростых игр против команды, которая не будет “дарить” нам очки. Мы готовились, футболисты верили в себя. Жаль, что такой матч произошел именно в конце чемпионата. У нас осталась последняя домашняя встреча, нужно сыграть на ноль и подарить болельщикам победу. Будем двигаться дальше, мы потеряли чемпионство не сейчас, а в начале чемпионата, когда у нас был адаптационный процесс. Все равно, до этой игры у нас был отличный сезон, мы мечтали о чемпионстве. У нас есть фундамент, на котором мы будем дальше работать, вкладывать и в следующем году будем пытаться идти снова к нашей цели. У меня такой характер, не сдамся, и посмотрим, на кого можно положиться в следующем сезоне. У нас есть молодежь, которая горит желанием. А “Иртышу” удачи, рад за то, что команда осталась в премьер-лиге. Они пытались играть в своем стиле, в открытый футбол», — сказал Шпилевский.