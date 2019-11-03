«Кальяри» обыграл «Аталанту» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличился Кристиан Олива (59-я минута), один мяч в свои ворота срезал игрок «Аталанты» Марио Пашалич (32). Хозяева играли в меньшинстве после 39-й минуты из-за удаления Йосипа Иличича.