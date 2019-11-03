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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кальяри» обыграл «Аталанту» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» обыграли на выезде «Аталанту» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличился Кристиан Олива (59-я минута), один мяч в свои ворота срезал игрок «Аталанты» Марио Пашалич (32). Хозяева играли в меньшинстве после 39-й минуты из-за удаления Йосипа Иличича.

«Кальяри» набрал 21 очко и сравнялся с «Аталантой», идущей на четвертом месте.

Аталанта
0:2
Первый тайм: 0:1
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 113.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниРоландо Маран
Голы
Марио Пашалич32′
Кристиан Олива58′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
90Робин Ольсен
2Рафаэл Толой
70′
12Фабрицио Каччаторе
6Хосе Луис Паломино
15Рагнар Клаван
19Берат Джимсити
19Фабио Пизакане
21Тимоти Кастань
22Хараламбос Ликояннис
25′
11Ремо Фройлер
4Раджа Наингголан
88Марио Пашалич
10Жоау Педру
72Йосип Иличич
39′
17Кристиан Олива
56′
8Робин Гозенс
46′
6Марко Рог
15′71′
33Ханс Хатебур
18Наитан Нандес
9Луис Муриэль
78′
29Лукас Кастро
88′
99Муса Барроу
21Артур Ионицэ
10Алехандро Дарио Гомес
46′
99Джованни Симеоне
85′
18Руслан Малиновский
67′
9Альберто Черри
Статистика
2Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)10
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
13Угловые2
16Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРозарио Абиссо(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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