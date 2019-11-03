«Кальяри» обыграл «Аталанту» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» обыграли на выезде «Аталанту» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» обыграли на выезде «Аталанту» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличился Кристиан Олива (59-я минута), один мяч в свои ворота срезал игрок «Аталанты» Марио Пашалич (32). Хозяева играли в меньшинстве после 39-й минуты
«Кальяри» набрал 21 очко и сравнялся с «Аталантой», идущей на четвертом месте.
|Джанпьеро Гасперини
|Роландо Маран
|Марио Пашалич
|32′
|Кристиан Олива
|58′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|90
|Робин Ольсен
|2
|Рафаэл Толой
70′
|12
|Фабрицио Каччаторе
|6
|Хосе Луис Паломино
|15
|Рагнар Клаван
|19
|Берат Джимсити
|19
|Фабио Пизакане
|21
|Тимоти Кастань
|22
|Хараламбос Ликояннис
25′
|11
|Ремо Фройлер
|4
|Раджа Наингголан
|88
|Марио Пашалич
|10
|Жоау Педру
|72
|Йосип Иличич
39′
|17
|Кристиан Олива
56′
|8
|Робин Гозенс
46′
|6
|Марко Рог
15′71′
|33
|Ханс Хатебур
|18
|Наитан Нандес
|9
|Луис Муриэль
78′
|29
|Лукас Кастро
88′
|99
|Муса Барроу
|21
|Артур Ионицэ
|10
|Алехандро Дарио Гомес
46′
|99
|Джованни Симеоне
85′
|18
|Руслан Малиновский
67′
|9
|Альберто Черри
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Розарио Абиссо(Италия)