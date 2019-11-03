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17:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Руководство «Баварии» дало Ковачу две игры на исправление ситуации

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нико Ковач в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария», сообщает Goal.com.

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Источник: AP 2019

По информации портала, руководство «Баварии» недовольно нынешним положением дел и дало 48-летнему тренеру две игры на исправление ситуации.

В субботу «Бавария» потерпела крупное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче чемпионата Германии со счетом 1:5. Мюнхенский клуб с 18 очками занимает четвертое место в бундеслиге.

«Бавария» 6 ноября примет греческий «Олимпиакос» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, а 9 ноября сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках бундеслиги.

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