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18:21 (мск), источник: БЕЛТА

Голевой дубль Юсова помог жодинцам разгромить минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» разгромили минское «Динамо» со счетом 4:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Голевой дубль в этой игре оформил Дмитрий Юсов, еще по мячу забили Стефан Букорац и Жан-Морель По.

В Могилеве местный «Днепр» победил гостей из «Витебска» со счетом 2:0 благодаря голам Дмитрия Подстрелова и Романа Грибовского.

Сегодня в центральном поединке этого тура лидер первенства брестское «Динамо» примет на своем поле солигорский «Шахтер». Идущий вторым БАТЭ сыграет на поле «Борисов-Арены» с «Ислочью».

Результаты других встреч: «Городея» — «Неман» (Гродно) — 1:0, «Минск» — «Слуцк» — 1:0.

Завершится 27-й тур 4 ноября матчем в Мозыре между «Славией» и «Гомелем».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 67 очков (26 матчей), БАТЭ — 61 (26), «Шахтер» — 58 (26), «Динамо» (Минск) — 47 (27).

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