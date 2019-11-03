Голевой дубль Юсова помог жодинцам разгромить минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Голевой дубль в этой игре оформил Дмитрий Юсов, еще по мячу забили Стефан Букорац и Жан-Морель По.

В Могилеве местный «Днепр» победил гостей из «Витебска» со счетом 2:0 благодаря голам Дмитрия Подстрелова и Романа Грибовского.

Сегодня в центральном поединке этого тура лидер первенства брестское «Динамо» примет на своем поле солигорский «Шахтер». Идущий вторым БАТЭ сыграет на поле «Борисов-Арены» с «Ислочью».

Результаты других встреч: «Городея» — «Неман» (Гродно) — 1:0, «Минск» — «Слуцк» — 1:0.

Завершится 27-й тур 4 ноября матчем в Мозыре между «Славией» и «Гомелем».