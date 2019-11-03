Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд

«Уже во втором матче подряд “Витесс” пропускает два быстрых гола, и только после этого команда начинает играть, — цитирует Слуцкого FC Update со ссылкой на FOX Sports. — Начало игры всегда особенно важно. Команда должна была играть сосредоточено в первые минуты матча. Конечно, “Витесс” пытался что-то изменить и хотел выиграть. Но в этом сезоне у нас нет такого креативного футболиста в атаке».