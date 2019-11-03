Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

Источник: AP 2019

Согласно информации источника, 38-летний нападающий и «россонери» заинтересованы в сотрудничестве. В миланском клубе надеются, что уровень шведа, который он демонстрировал в MLS, позволит ему успешно выступать в чемпионате Италии.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Всего в составе «россонери» он провёл 85 матчей и забил 56 мячей. С командой он выиграл два трофея — чемпионат и Суперкубок Италии.