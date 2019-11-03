«Лестер» одержал третью победу подряд и вернулся на третье место в АПЛ
«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура Английской
«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 3 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Лис» на 57-й минуте ударом головой после розыгрыша углового вывел вперед Чаглар Сеюнджю. Второй мяч в концовке игры забил Джейми Варди.
«Лестер» одержал третью победу подряд, набрал 23 очка и вернулся на третье место в АПЛ. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда расположилась на девятой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Лестер» 9 ноября на своем поле примет лондонский «Арсенал». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с другим лондонским клубом — «Челси».
|Рой Ходжсон
|Брендан Роджерс
|Чаглар Сеюнджю
|57′
|Джейми Варди(Демарэй Грэй)
|88′
|31
|Висенте Гуаита
|1
|Каспер Шмайхель
|2
|Джоэл Уорд
|3
|Бен Чилвелл
|3
|Патрик ван Анхолт
|4
|Чаглар Сеюнджю
81′
|5
|Джеймс Томкинс
63′
|6
|Джонатан Эванс
48′
|24
|Гэри Кэйхилл
|21
|Рикарду Перейра
|4
|Лука Миливоевич
|8
|Юри Тилеманс
|15
|Джеффри Шлупп
54′
|25
|Уилфред Ндиди
|11
|Вильфрид Заа
|9
|Джейми Варди
|8
|Шейку Куяте
74′
|10
|Джеймс Мэддисон
90′
|7
|Макс Майер
|26
|Деннис Прат
|18
|Джеймс Макартур
78′
|15
|Харви Барнс
85′
|22
|Джеймс Маккарти
|5
|Уэстли Морган
|9
|Джордан Айю
78′
|17
|Айосе Перес
74′
|17
|Кристиан Бентеке
|7
|Демарэй Грэй
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)