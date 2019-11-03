«Лестер» одержал третью победу подряд и вернулся на третье место в АПЛ

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 3 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Лис» на 57-й минуте ударом головой после розыгрыша углового вывел вперед Чаглар Сеюнджю. Второй мяч в концовке игры забил Джейми Варди.

«Лестер» одержал третью победу подряд, набрал 23 очка и вернулся на третье место в АПЛ. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда расположилась на девятой строчке в турнирной таблице.