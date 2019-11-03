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19:21 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» одержал третью победу подряд и вернулся на третье место в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 3 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Лис» на 57-й минуте ударом головой после розыгрыша углового вывел вперед Чаглар Сеюнджю. Второй мяч в концовке игры забил Джейми Варди.

«Лестер» одержал третью победу подряд, набрал 23 очка и вернулся на третье место в АПЛ. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда расположилась на девятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Лестер» 9 ноября на своем поле примет лондонский «Арсенал». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с другим лондонским клубом — «Челси».

Кристал Пэлас
0:2
Первый тайм: 0:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 113.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Рой ХоджсонБрендан Роджерс
Голы
Чаглар Сеюнджю57′
Джейми Варди(Демарэй Грэй)88′
Составы команд
31Висенте Гуаита
1Каспер Шмайхель
2Джоэл Уорд
3Бен Чилвелл
3Патрик ван Анхолт
4Чаглар Сеюнджю
81′
5Джеймс Томкинс
63′
6Джонатан Эванс
48′
24Гэри Кэйхилл
21Рикарду Перейра
4Лука Миливоевич
8Юри Тилеманс
15Джеффри Шлупп
54′
25Уилфред Ндиди
11Вильфрид Заа
9Джейми Варди
8Шейку Куяте
74′
10Джеймс Мэддисон
90′
7Макс Майер
26Деннис Прат
18Джеймс Макартур
78′
15Харви Барнс
85′
22Джеймс Маккарти
5Уэстли Морган
9Джордан Айю
78′
17Айосе Перес
74′
17Кристиан Бентеке
7Демарэй Грэй
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
15Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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