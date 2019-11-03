«Астана» стала самым титулованным клубом Казахстана

Впервые чемпионом «Астана» стала в 2014 году и с тех пор не отдает титул никому. Серия из шести побед — самая длинная в истории КПЛ, а второе место по этому показателю занимает «Актобе», который с 2007 по 2009 завоевал три «золота».

По пять чемпионств — в активе все того же «Актобе» и павлодарского «Иртыша», по три — у семейского «Елимая» (клуб затем назывался «Спартак») и «Астаны-1964» (ранее был «Женисом» и «Астаной»), по два — у карагандинского «Шахтера» и алматинского «Кайрата», а по одному — у «Тараза» и костанайского «Тобола».