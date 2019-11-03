«Астана» стала самым титулованным клубом Казахстана
Столичная «Астана» стала первым клубом, который шесть раз становился чемпионом Казахстана по футболу. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Столичная «Астана» стала первым клубом, который шесть раз становился чемпионом Казахстана по футболу. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Титул «Астана» завоевала сегодня, 3 ноября, после победы над «Тоболом» в Костанае — 1:0.
Впервые чемпионом «Астана» стала в 2014 году и с тех пор не отдает титул никому. Серия из шести побед — самая длинная в истории КПЛ, а второе место по этому показателю занимает «Актобе», который с 2007 по 2009 завоевал три «золота».
По пять чемпионств — в активе все того же «Актобе» и павлодарского «Иртыша», по три — у семейского «Елимая» (клуб затем назывался «Спартак») и «Астаны-1964» (ранее был «Женисом» и «Астаной»), по два — у карагандинского «Шахтера» и алматинского «Кайрата», а по одному — у «Тараза» и костанайского «Тобола».