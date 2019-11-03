Футболист «Брешии» Балотелли покинул поле во время матча из-за расистских оскорблений

Встреча прошла в Вероне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, Балотелли отметился голом. По информации источника, 29-летний нападающий услышал в свой адрес оскорбления с трибуны и в ответ запустил мяч в сторону откуда доносились оскорбления. По пути в раздевалку Балотелли остановили одноклубники. Арбитр встречи был вынужден прервать матч на несколько минут.

Балотелли перешел в «Брешию» в августе нынешнего года на правах свободного агента, в текущем сезоне он провел пять матчей и забил два гола. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель». В составе «Интера» он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010), вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в «Ницце» и «Марселе», сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.