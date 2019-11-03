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20:36 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Брешии» Балотелли покинул поле во время матча из-за расистских оскорблений

ТАСС, 3 ноября. Итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли ушел с поля из-за расистских оскорблений в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вероной». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание La Gazzeta dello Sport.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Вероне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, Балотелли отметился голом. По информации источника, 29-летний нападающий услышал в свой адрес оскорбления с трибуны и в ответ запустил мяч в сторону откуда доносились оскорбления. По пути в раздевалку Балотелли остановили одноклубники. Арбитр встречи был вынужден прервать матч на несколько минут.

Балотелли перешел в «Брешию» в августе нынешнего года на правах свободного агента, в текущем сезоне он провел пять матчей и забил два гола. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель». В составе «Интера» он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010), вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в «Ницце» и «Марселе», сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

«Брешия» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав семь очков в 10 матчах. «Верона» идет девятой, имея в активе 15 очков после 11 встреч.

Верона
2:1
Первый тайм: 0:0
Брешиа
Футбол, Италия, Тур 113.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Иван ЮричЭудженио Корини
Голы
Эдди Сальседо(Мигел Велозу)50′
Марио Балотелли(Соуза Орестес Калдейра Ромулу)85′
Маттео Пессина(Маттиа Дзакканьи)81′
Составы команд
1Марко Сильвестри
1Ессе Йоронен
5Давиде Фараони
2Стефано Сабелли
13Амир Ррахмани
3Алеш Матею
36′
33Алан Эмпереур
19′
15Андреа Чистана
14Валерио Верре
4Сандро Тонали
90+4′
20Маттиа Дзакканьи
25Димитри Бизоли
34Софьян Амрабат
28Соуза Орестес Калдейра Ромулу
88Дарко Лазович
45Марио Балотелли
24Мараш Кумбулла
16′
19Массимилиано Мангравити
9′45′
27Павел Давидович
6Эмануэле Ндой
4Мигел Велозу
54′
26Бруно Мартелла
5′86′
32Маттео Пессина
16Фелипе Курчо
29Эдди Сальседо
73′
9Альфредо Доннарумма
71′
9Мариуш Стемпиньски
21Алессандро Матри
90+7′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
11Удары (всего)16
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
19Фолы15
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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