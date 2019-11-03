Футболист «Брешии» Балотелли покинул поле во время матча из-за расистских оскорблений
ТАСС, 3 ноября. Итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли ушел с поля
ТАСС, 3 ноября. Итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли ушел с поля
Встреча прошла в Вероне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, Балотелли отметился голом. По информации источника, 29-летний нападающий услышал в свой адрес оскорбления с трибуны и в ответ запустил мяч в сторону откуда доносились оскорбления. По пути в раздевалку Балотелли остановили одноклубники. Арбитр встречи был вынужден прервать матч на несколько минут.
Балотелли перешел в «Брешию» в августе нынешнего года на правах свободного агента, в текущем сезоне он провел пять матчей и забил два гола. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель». В составе «Интера» он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010), вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в «Ницце» и «Марселе», сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.
За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.
«Брешия» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав семь очков в 10 матчах. «Верона» идет девятой, имея в активе 15 очков после 11 встреч.
|Иван Юрич
|Эудженио Корини
|Эдди Сальседо(Мигел Велозу)
|50′
|Марио Балотелли(Соуза Орестес Калдейра Ромулу)
|85′
|Маттео Пессина(Маттиа Дзакканьи)
|81′
|1
|Марко Сильвестри
|1
|Ессе Йоронен
|5
|Давиде Фараони
|2
|Стефано Сабелли
|13
|Амир Ррахмани
|3
|Алеш Матею
36′
|33
|Алан Эмпереур
19′
|15
|Андреа Чистана
|14
|Валерио Верре
|4
|Сандро Тонали
90+4′
|20
|Маттиа Дзакканьи
|25
|Димитри Бизоли
|34
|Софьян Амрабат
|28
|Соуза Орестес Калдейра Ромулу
|88
|Дарко Лазович
|45
|Марио Балотелли
|24
|Мараш Кумбулла
16′
|19
|Массимилиано Мангравити
9′45′
|27
|Павел Давидович
|6
|Эмануэле Ндой
|4
|Мигел Велозу
54′
|26
|Бруно Мартелла
5′86′
|32
|Маттео Пессина
|16
|Фелипе Курчо
|29
|Эдди Сальседо
73′
|9
|Альфредо Доннарумма
71′
|9
|Мариуш Стемпиньски
|21
|Алессандро Матри
90+7′
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Маурицио Мариани(Италия)