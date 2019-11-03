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20:44 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец привел зарубежный клуб к третьему подряд чемпионству и выступит в ЛЧ

Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина в третий раз подряд стала чемпионом страны, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 2 ноября, клуб из Мариямполе со счетом 5:1 разгромил «Паневежис» и довел количество очков до 81. Даже в случае поражения «Судувы» в трех оставшихся играх «Жальгирис», у которого 68 баллов, не сможет подняться выше второго места.

Для «Судувы» это чемпионство стало третьим подряд. Впервые клуб выиграл золотые медали в 2017 году под руководством Чебурина.

54-летний Чебурин возглавляет «Судуву» с сентября 2016 года. Кроме трех чемпионств, он выиграл с клубом два Суперкубка и один Кубок страны. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом».

Следующим летом «Судува» выступит в Лиге чемпионов. В предыдущие три сезона клуб с Чебуриным останавливался в шаге от группы Лиги Европы.

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