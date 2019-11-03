Капитан «Астаны» прокомментировал шестое подряд чемпионство в КПЛ
Капитан и вратарь «Астаны» Ненад Эрич прокомментировал шестое подряд чемпионство клуба.
Капитан и вратарь «Астаны» Ненад Эрич прокомментировал шестое подряд чемпионство клуба.
Титул «Астана» завоевала сегодня, 3 ноября, после победы над «Тоболом» в Костанае — 1:0.
Я очень счастлив выиграть вместе с командой шесть раз чемпионский титул. Это очень большое достижение для всего клуба, итог нашей работы. Целый год команда работала и старалась для достижения этой цели. Сейчас самое главное, что мы выиграли и порадовали всех наших болельщиков, наш город еще одним чемпионским титулом, — цитирует Эрича официальный сайт «Астаны».
— Какой из титулов был сложнее?
— Каждая победа
Отметим, что шестое подряд чемпионство сделало «Астану» самым титулованным казахстанским клубом.