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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» прокомментировал шестое подряд чемпионство в КПЛ

Капитан и вратарь «Астаны» Ненад Эрич прокомментировал шестое подряд чемпионство клуба.

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Титул «Астана» завоевала сегодня, 3 ноября, после победы над «Тоболом» в Костанае — 1:0.

Я очень счастлив выиграть вместе с командой шесть раз чемпионский титул. Это очень большое достижение для всего клуба, итог нашей работы. Целый год команда работала и старалась для достижения этой цели. Сейчас самое главное, что мы выиграли и порадовали всех наших болельщиков, наш город еще одним чемпионским титулом, — цитирует Эрича официальный сайт «Астаны».

— Какой из титулов был сложнее?

— Каждая победа по-своему тяжелая, в этом году тоже было очень тяжело, особенно в конце, когда нам приходилось играть через каждые три дня. Но ребята молодцы, они сделали большую работу и каждый отдал максимум от себя.

Отметим, что шестое подряд чемпионство сделало «Астану» самым титулованным казахстанским клубом.

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