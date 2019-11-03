Капитан «Астаны» прокомментировал шестое подряд чемпионство в КПЛ

Титул «Астана» завоевала сегодня, 3 ноября, после победы над «Тоболом» в Костанае — 1:0.

Я очень счастлив выиграть вместе с командой шесть раз чемпионский титул. Это очень большое достижение для всего клуба, итог нашей работы. Целый год команда работала и старалась для достижения этой цели. Сейчас самое главное, что мы выиграли и порадовали всех наших болельщиков, наш город еще одним чемпионским титулом, — цитирует Эрича официальный сайт «Астаны».

— Какой из титулов был сложнее?

— Каждая победа по-своему тяжелая, в этом году тоже было очень тяжело, особенно в конце, когда нам приходилось играть через каждые три дня. Но ребята молодцы, они сделали большую работу и каждый отдал максимум от себя.