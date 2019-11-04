«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ
В матче 11-го тура английской
В матче 11-го тура английской
Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал Деле Алли, которому ассистировал Сон Хын Мин. На 79-й минуте «шпоры» остались вдесятером
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (11) — на 17-м месте.
В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» в гостях встретится с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 9 ноября.
|Марку Силва
|Маурисио Покеттино
|Тосун Дженк(Люка Динь)
|90+7′
|Деле Алли(Сон Хын Мин)
|63′
|1
|Джордан Пикфорд
|22
|Пауло Гассанига
|2
|Мэйсон Холгейт
|4
|Тоби Алдервейрелд
|12
|Люка Динь
|6
|Давинсон Санчес
|13
|Йерри Мина
|33
|Бен Дэйвис
|19
|Джибриль Сидибе
|17
|Мусса Сиссоко
|8
|Фабиан Делф
|20
|Деле Алли
|7
|Ришарлисон
|7
|Сон Хын Мин
79′
|17
|Алекс Ивоби
|27
|Лукас Моура
|21
|Андре Гомеш
84′
|24
|Серж Орье
88′
|10
|Гильфи Сигурдссон
|21
|Хуан Фойт
|26
|Том Дэйвис
83′
|23
|Кристиан Эриксен
31′90′
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|Райан Сессеньон
|11
|Тео Уолкотт
30′68′
|28
|Танги Ндомбеле
65′73′
|14
|Тосун Дженк
|18
|Джовани Ло Сельсо
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)