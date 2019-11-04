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3 ноября, источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Его ассистентами были Ли Беттс и Питер Джеймс Киркап.

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Источник: AP 2019

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал Деле Алли, которому ассистировал Сон Хын Мин. На 79-й минуте «шпоры» остались вдесятером из-за удаления Сон Хын Мина. Спас «Эвертон» от поражения Дженк Тосун, отличившийся на 97-й минуте.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (11) — на 17-м месте.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» в гостях встретится с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 9 ноября.

Эвертон
1:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 113.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Марку СилваМаурисио Покеттино
Голы
Тосун Дженк(Люка Динь)90+7′
Деле Алли(Сон Хын Мин)63′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
22Пауло Гассанига
2Мэйсон Холгейт
4Тоби Алдервейрелд
12Люка Динь
6Давинсон Санчес
13Йерри Мина
33Бен Дэйвис
19Джибриль Сидибе
17Мусса Сиссоко
8Фабиан Делф
20Деле Алли
7Ришарлисон
7Сон Хын Мин
79′
17Алекс Ивоби
27Лукас Моура
21Андре Гомеш
84′
24Серж Орье
88′
10Гильфи Сигурдссон
21Хуан Фойт
26Том Дэйвис
83′
23Кристиан Эриксен
31′90′
9Доминик Калверт-Льюин
19Райан Сессеньон
11Тео Уолкотт
30′68′
28Танги Ндомбеле
65′73′
14Тосун Дженк
18Джовани Ло Сельсо
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
9Фолы8
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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