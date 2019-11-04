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3 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии по футболу, а дортмундская «Боруссия» поспорит за выход в четвертьфинал с бременским «Вердером», сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.

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Источник: Reuters

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии прошла в воскресенье, матчи данной стадии пройдут 4—5 февраля 2020 года. Как отмечается, «Бавария» примет «Хоффенхайм», а «Боруссия» сыграет с «Вердером» на выезде.

Борьбу за трофей также продолжают соперники московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» по Лиге чемпионов — леверкузенский «Байер» и «Лейпциг». «Байер», согласно результатам жеребьевки, примет в 1/8 финала «Штутгарт», а «Лейпциг» встретится на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом».

Остальные пары 1/8 финала выглядят так: «Шальке» — «Герта», «Саарбрюкен» — «Карлсруэ», «Кайзерслаутерн» — «Фортуна» (Дюссельдорф), «Верль» — «Унион» (Берлин).

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