«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии прошла в воскресенье, матчи данной стадии пройдут 4—5 февраля 2020 года. Как отмечается, «Бавария» примет «Хоффенхайм», а «Боруссия» сыграет с «Вердером» на выезде.
Борьбу за трофей также продолжают соперники московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» по Лиге чемпионов — леверкузенский «Байер» и «Лейпциг». «Байер», согласно результатам жеребьевки, примет в 1/8 финала «Штутгарт», а «Лейпциг» встретится на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом».
Остальные пары 1/8 финала выглядят так: «Шальке» — «Герта», «Саарбрюкен» — «Карлсруэ», «Кайзерслаутерн» — «Фортуна» (Дюссельдорф), «Верль» — «Унион» (Берлин).