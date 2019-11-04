МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии по футболу, а дортмундская «Боруссия» поспорит за выход в четвертьфинал с бременским «Вердером», сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.