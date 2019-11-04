Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером», БАТЭ уступил «Ислочи» в чемпионате Беларуси

Лидеры первенства брестчане мощно начали домашний поединок с одним из своих главных конкурентов, и уже на 8-й минуте Денис Лаптев после передачи Артема Милевского открыл счет. Гости постепенно выровняли игру, и на 22-й минуте встречи Александр Хващинский восстановил паритет. В начале второй половины матча гости имели небольшое преимущество, создали несколько опасных ситуаций у ворот Александра Гутора, но голкипер брестчан оказался на высоте. Ближе к окончанию встречи хозяева прибавили в движении, и на 80-й минуте в штрафной площади «Шахтера» мяч попал в руку одному из защитников гостей, но судья не назначил пенальти. Вскоре после верховой передачи со штрафного удара Алексей Хобленко отправил мяч в ворота солигорчан, но арбитры отменили гол, усмотрев офсайд. В итоге напряженный поединок завершился вничью — 1:1.
Футболисты борисовского БАТЭ принимали на своей арене «Ислочь», и на 6-й минуте пропустили мяч после удара Александра Макася. Через 20 минут Станислав Драгун сравнял результат, а за 5 минут до перерыва Максим Скавыш вывел хозяев вперед — 2:1. Однако гости не собирались сдаваться, и после перерыва Александр Макась, Момо Янсане и Годфри Стивен трижды поразили ворота Сергея Черника — 4:2 в пользу «Ислочи».
Таким образом, за 3 тура до финиша отрыв брестского «Динамо» от БАТЭ увеличился до 7 очков.
Результаты других встреч 27-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск) — 4:0, «Дняпро» (Моглиев) — «Витебск» — 2:0, «Минск» — «Слуцк» — 1:0, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 1:0.
Завершится 27-й тур в понедельник, 4 ноября матчем в Мозыре между «Славией» и «Гомелем».
Положение в группе лидеров после 27 туров: «Динамо» (Брест) — 68 очков, БАТЭ — 61, «Шахтер» — 59, «Динамо» (Минск) — 47, «Ислочь» — 45, «Торпедо-БелАЗ» — 45.
Бомбардирскую гонку возглавляет Илья Шкурин («Энергетик-БГУ»), забивший 17 мячей.
Матчи 28-го тура пройдут 8—10 ноября.