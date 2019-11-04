Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером», БАТЭ уступил «Ислочи» в чемпионате Беларуси

Лидеры первенства брестчане мощно начали домашний поединок с одним из своих главных конкурентов, и уже на 8-й минуте Денис Лаптев после передачи Артема Милевского открыл счет. Гости постепенно выровняли игру, и на 22-й минуте встречи Александр Хващинский восстановил паритет. В начале второй половины матча гости имели небольшое преимущество, создали несколько опасных ситуаций у ворот Александра Гутора, но голкипер брестчан оказался на высоте. Ближе к окончанию встречи хозяева прибавили в движении, и на 80-й минуте в штрафной площади «Шахтера» мяч попал в руку одному из защитников гостей, но судья не назначил пенальти. Вскоре после верховой передачи со штрафного удара Алексей Хобленко отправил мяч в ворота солигорчан, но арбитры отменили гол, усмотрев офсайд. В итоге напряженный поединок завершился вничью — 1:1.