«Реал» посчитал себя жертвой судей
В мадридском «Реале» считают, что клуб потерял семь очков в чемпионате Испании
В мадридском «Реале» считают, что клуб потерял семь очков в чемпионате Испании
По информации источника, команда испытывала раздражение
При этом в «Реале» уверены, что всего по ходу сезона клуб лишился семи очков
В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте. Клуб набрал 22 очка в 11 матчах и по дополнительным показателям уступает «Барселоне». На групповом этапе Лиги чемпионов мадридцы в трех турах набрали четыре очка и идут на втором месте в квартете B.
|Зинедин Зидан
|Руби
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Васкес Хоэль Роблес
64′
|2
|Даниэль Карвахаль
|22
|Эмерсон
|23
|Ферлан Менди
80′
|4
|Зухаир Феддаль
74′
|4
|Серхио Рамос
|23
|Аисса Манди
|5
|Рафаэль Варан
|18
|Андрес Гуардадо
85′
|8
|Тони Кроос
|10
|Серхио Каналес
|10
|Лука Модрич
|5
|Марк Бартра
11′
|14
|Каземиру
39′
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
|7
|Эден Азар
|15
|Алекс Морено
90′
|9
|Карим Бензема
83′
|19
|Антонио Барраган
|18
|Лука Йович
|8
|Набиль Фекир
90′
|27
|Родригу
65′
|37
|Исмаэль Гутьеррес
|25
|Винисиус Жуниор
|16
|Лорен Морон
74′
|9
|Борха Иглесиас
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)