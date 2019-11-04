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3 ноября, источник: Lenta.Ru

«Реал» посчитал себя жертвой судей

В мадридском «Реале» считают, что клуб потерял семь очков в чемпионате Испании из-за действий судей. Об этом пишет AS.

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Источник: Reuters

По информации источника, команда испытывала раздражение из-за результата последнего матча первенства против «Бетиса» (0:0). Особенно игрокам и сотрудникам не понравилось, что во втором тайме судья отказался ставить пенальти в ворота соперника после того, как защитник Зухаир Феддаль сыграл рукой в своей штрафной.

При этом в «Реале» уверены, что всего по ходу сезона клуб лишился семи очков из-за неназначенных пенальти. Мадридцы полагают, что они бы победили в матчах с «Бетисом», «Вильярреалом» (ничья) и «Мальоркой» (поражение), если бы не работа судей.

В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте. Клуб набрал 22 очка в 11 матчах и по дополнительным показателям уступает «Барселоне». На групповом этапе Лиги чемпионов мадридцы в трех турах набрали четыре очка и идут на втором месте в квартете B.

Реал
0:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 122.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
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1Васкес Хоэль Роблес
64′
2Даниэль Карвахаль
22Эмерсон
23Ферлан Менди
80′
4Зухаир Феддаль
74′
4Серхио Рамос
23Аисса Манди
5Рафаэль Варан
18Андрес Гуардадо
85′
8Тони Кроос
10Серхио Каналес
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11′
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39′
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7Эден Азар
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90′
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83′
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8Набиль Фекир
90′
27Родригу
65′
37Исмаэль Гутьеррес
25Винисиус Жуниор
16Лорен Морон
74′
9Борха Иглесиас
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)13
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
11Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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