«Реал» посчитал себя жертвой судей

Источник: Reuters

По информации источника, команда испытывала раздражение из-за результата последнего матча первенства против «Бетиса» (0:0). Особенно игрокам и сотрудникам не понравилось, что во втором тайме судья отказался ставить пенальти в ворота соперника после того, как защитник Зухаир Феддаль сыграл рукой в своей штрафной.

При этом в «Реале» уверены, что всего по ходу сезона клуб лишился семи очков из-за неназначенных пенальти. Мадридцы полагают, что они бы победили в матчах с «Бетисом», «Вильярреалом» (ничья) и «Мальоркой» (поражение), если бы не работа судей.