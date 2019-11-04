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3 ноября, источник: ТАСС

Футболист «Эвертона» Гомеш госпитализирован после матча с «Тоттенхэмом» с переломом ноги

ТАСС, 3 ноября. Португальский полузащитник английского футбольного клуба «Эвертон» Андре Гомеш получил перелом столпы в столкновении с корейским форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в домашнем матче 11-го тура Английской премьер-лиги.

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Источник: Reuters

Инцидент произошел на 78-й минуте встречи, которая завершилась со счетом 1:1. Сон Хын Мин позволил Гомешу обыграть себя на фланге и совершил грубый подкат сзади, в результате которого 26-летний португалец столкнулся с защитником «Тоттенхэма» Сержем Орье, а голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон показал корейцу красную карточку, а сам Сон Хын Мин заплакал, увидев травму Гомеша. После игры игроки «Эвертона» посетили раздевалку «Тоттенхэма», чтобы успокоить корейского нападающего.

«Андре госпитализирован, он находится под наблюдением наших врачей, поэтому лучше нам дождаться новостей. Конечно, это ужасный момент для нас. Это больше, чем футбол, мы все выражаем поддержку Андре», — сказал главный тренер «Эвертона» Марко Силва.

Гомеш перешел в «Эвертон» из испанской «Барселоны» на правах аренды в августе 2018 года, португалец перебрался в команду из Ливерпуля с травмой ноги, в 2019-м клуб выкупил у «Барселоны» права на португальца. Всего за «Эвертон» он провел 38 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав две голевые передачи. Также он играл за португальскую «Бенфику, в составе которой становился чемпионом страны и дважды выходил в финал Лиги Европы и испанскую «Валенсию», вместе с «Барселоной» Гомеш становился чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и один раз побеждал в Суперкубке страны.

За сборную Португалии Гомеш провел 29 матчей, став чемпионом Европы в 2016 году.

Эвертон
1:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 113.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Марку СилваМаурисио Покеттино
Голы
Тосун Дженк(Люка Динь)90+7′
Деле Алли(Сон Хын Мин)63′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
22Пауло Гассанига
2Мэйсон Холгейт
4Тоби Алдервейрелд
12Люка Динь
6Давинсон Санчес
13Йерри Мина
33Бен Дэйвис
19Джибриль Сидибе
17Мусса Сиссоко
8Фабиан Делф
20Деле Алли
7Ришарлисон
7Сон Хын Мин
79′
17Алекс Ивоби
27Лукас Моура
21Андре Гомеш
84′
24Серж Орье
88′
10Гильфи Сигурдссон
21Хуан Фойт
26Том Дэйвис
83′
23Кристиан Эриксен
31′90′
9Доминик Калверт-Льюин
19Райан Сессеньон
11Тео Уолкотт
30′68′
28Танги Ндомбеле
65′73′
14Тосун Дженк
18Джовани Ло Сельсо
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
9Фолы8
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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