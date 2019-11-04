Футболист «Эвертона» Гомеш госпитализирован после матча с «Тоттенхэмом» с переломом ноги

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Инцидент произошел на 78-й минуте встречи, которая завершилась со счетом 1:1. Сон Хын Мин позволил Гомешу обыграть себя на фланге и совершил грубый подкат сзади, в результате которого 26-летний португалец столкнулся с защитником «Тоттенхэма» Сержем Орье, а голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон показал корейцу красную карточку, а сам Сон Хын Мин заплакал, увидев травму Гомеша. После игры игроки «Эвертона» посетили раздевалку «Тоттенхэма», чтобы успокоить корейского нападающего.

«Андре госпитализирован, он находится под наблюдением наших врачей, поэтому лучше нам дождаться новостей. Конечно, это ужасный момент для нас. Это больше, чем футбол, мы все выражаем поддержку Андре», — сказал главный тренер «Эвертона» Марко Силва.

Гомеш перешел в «Эвертон» из испанской «Барселоны» на правах аренды в августе 2018 года, португалец перебрался в команду из Ливерпуля с травмой ноги, в 2019-м клуб выкупил у «Барселоны» права на португальца. Всего за «Эвертон» он провел 38 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав две голевые передачи. Также он играл за португальскую «Бенфику, в составе которой становился чемпионом страны и дважды выходил в финал Лиги Европы и испанскую «Валенсию», вместе с «Барселоной» Гомеш становился чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и один раз побеждал в Суперкубке страны.