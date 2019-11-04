Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

Источник: AP 2019

Исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» назначен Ханс Флик, который будет готовить команду к матчу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (6 ноября в Мюнхене) и встрече чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (9 ноября в Мюнхене).

«Результаты нашей команды в последние недели показали нам, что необходимо действовать, — сказал генеральный директор “Баварии” Карл-Хайнц Румменигге. — Ули Хёнесс (президент “Баварии” — прим. ТАСС), Хасан Салихамиджич (спортивный директор “Баварии” — прим. ТАСС) и я в воскресенье открыто и серьезно поговорили с Нико, мы пришли к единодушному итогу, что Нико больше не является главным тренером “Баварии”. Мы все сожалеем об этом, я хотел бы поблагодарить Нико за его работу, особенно за победу в чемпионате и Кубке Германии в прошлом сезоне».



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«Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент, — отметил Ковач. — Результаты и то, как мы сыграли в последнем матче, заставили меня принять это решение. Мы с моим братом Робертом благодарим “Баварию” за последние полтора года, за это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего».

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» после 10 туров занимает четвертое место, набрав 18 очков и на четыре очка отставая от лидирующей «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В субботу «Бавария» в матче 10-го тура крупно проиграла «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:5.