Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Монако
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
3.11
Милан
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
3.11
Сельта
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
3.11
Леганес
Эйбар
12
Футбол. Зарубежный
3.11
Аугсбург
Шальке-04
23
Футбол. Зарубежный
3.11
Фиорентина
Парма
11
Футбол. Первый дивизион
3.11
Торпедо М
СКА-Хабаровск
21
Футбол. Зарубежный
3.11
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
3.11
Ницца
Реймс
20
Футбол. Зарубежный
3.11
Осасуна
Алавес
42
Футбол. Зарубежный
3.11
Фортуна Д
Кельн
20
Футбол. Первый дивизион
3.11
Химки
Текстильщик
21
Футбол. Зарубежный
3.11
Кристал Пэлас
Лестер
02
Футбол. Зарубежный
3.11
Бордо
Нант
20
Футбол. Зарубежный
3.11
Дженоа
Удинезе
13
Футбол. Зарубежный
3.11
Верона
Брешиа
21
Футбол. Зарубежный
3.11
Лечче
Сассуоло
22
Футбол. Премьер-лига
3.11
Краснодар
Ростов
22
Футбол. Первый дивизион
3.11
Чайка
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
3.11
Вильярреал
Атлетик
00
Футбол. Первый дивизион
3.11
Чертаново
Факел
40
Футбол. Первый дивизион
3.11
Ротор
Енисей
21
Футбол. Зарубежный
3.11
Аталанта
Кальяри
02
Футбол. Первый дивизион
3.11
Спартак-2
Мордовия
20
Футбол. Первый дивизион
3.11
Шинник
Нижний Новгород
13
Футбол. Первый дивизион
3.11
Нефтехимик
Армавир
21
Футбол. Зарубежный
3.11
Вальядолид
Мальорка
30
Футбол. Первый дивизион
3.11
Томь
Луч
40
Все события
Фоторепортажи
31Шоу Ларссона: «Спартак» выбил Карпина из Кубка России
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
3 ноября, источник: ТАСС

Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

ТАСС, 3 ноября. Хорватский специалист Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

Исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» назначен Ханс Флик, который будет готовить команду к матчу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (6 ноября в Мюнхене) и встрече чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (9 ноября в Мюнхене).

«Результаты нашей команды в последние недели показали нам, что необходимо действовать, — сказал генеральный директор “Баварии” Карл-Хайнц Румменигге. — Ули Хёнесс (президент “Баварии” — прим. ТАСС), Хасан Салихамиджич (спортивный директор “Баварии” — прим. ТАСС) и я в воскресенье открыто и серьезно поговорили с Нико, мы пришли к единодушному итогу, что Нико больше не является главным тренером “Баварии”. Мы все сожалеем об этом, я хотел бы поблагодарить Нико за его работу, особенно за победу в чемпионате и Кубке Германии в прошлом сезоне».


Нажмите,
чтобы включить звук

«Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент, — отметил Ковач. — Результаты и то, как мы сыграли в последнем матче, заставили меня принять это решение. Мы с моим братом Робертом благодарим “Баварию” за последние полтора года, за это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего».

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» после 10 туров занимает четвертое место, набрав 18 очков и на четыре очка отставая от лидирующей «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В субботу «Бавария» в матче 10-го тура крупно проиграла «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:5.

Ковач возглавил «Баварию» в 2018 году, под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. До «Баварии» он был главным тренером «Айнтрахта», с которым в 2018 году выиграл Кубок Германии, обыграв в финале «Баварию». В качестве игрока Ковач играл за «Баварию» в 2001—2003 годах, выиграв с ней чемпионат Германии и став обладателем Межконтинентального кубка.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Программа 15-го тура РПЛ завершится тремя играми в понедельник
Альварес откажется от титула, которым владел Сергей Ковалев
Мадридский «Реал» посчитал себя жертвой судей
Алина Загитова обратилась к болельщикам после Гран-при Франции
«Лестер» выиграл третий матч подряд и вышел на 3-е место в АПЛ
«Торпедо» укрепило лидерство в Футбольной национальной лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь