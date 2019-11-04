Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
ТАСС, 3 ноября. Хорватский специалист Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщает
ТАСС, 3 ноября. Хорватский специалист Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщает
Исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» назначен Ханс Флик, который будет готовить команду к матчу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (6 ноября в Мюнхене) и встрече чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (9 ноября в Мюнхене).
«Результаты нашей команды в последние недели показали нам, что необходимо действовать, — сказал генеральный директор “Баварии”
«Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент, — отметил Ковач. — Результаты и то, как мы сыграли в последнем матче, заставили меня принять это решение. Мы с моим братом Робертом благодарим “Баварию” за последние полтора года, за это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего».
В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» после 10 туров занимает четвертое место, набрав 18 очков и на четыре очка отставая от лидирующей «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В субботу «Бавария» в матче 10-го тура крупно проиграла «Айнтрахту» из
Ковач возглавил «Баварию» в 2018 году, под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. До «Баварии» он был главным тренером «Айнтрахта», с которым в 2018 году выиграл Кубок Германии, обыграв в финале «Баварию». В качестве игрока Ковач играл за «Баварию» в 2001—2003 годах, выиграв с ней чемпионат Германии и став обладателем Межконтинентального кубка.