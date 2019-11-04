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08:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Эпично проиграл чемпионство в Казахстане». СМИ отреагировали на провал Шпилевского в «Кайрате»

Белорусский сайт «Трибуна» подытожил работу Алексея Шпилевского у руля «Кайрата» в сезоне-2019.

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Алматинский клуб потерял шансы на чемпионство в КПЛ за тур до финиша. «Золото» же шестой раз подряд завоевала «Астана», став самым титулованным клубом Казахстана.

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«Я не сдамся». Шпилевский — о поражении «Кайрата» со счетом 0:5, чемпионстве «Астаны» и новом сезоне

«Шпилевский эпично проиграл чемпионство в Казахстане: «Кайрат» хлопнул конкурента, но сгорел 0:5 от аутсайдера.

У Алексея Шпилевского получился горячий сезон в Казахстане. Молодой тренер периодически вляпывался в истории, вылетел из Лиги Европы во втором раунде, буксовал в чемпионате, пережил слухи об увольнении и остановился в шаге от титула.

В прошлые выходные «Кайрат» выиграл важнейший матч у «Тобола» (2:0), который тоже боролся за чемпионство. Матч был горячим: белорусский тренер задирался со скамейкой соперников и поссорился с их главным тренером.


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Отставание от «Астаны» составляло одно очко. В воскресенье в предпоследнем туре «Кайрат» ожидал матч с «Иртышом» из нижней части таблицы, а «Астане» нужно было пройти испытание тем же «Тоболом». Боссы «Кайрата» пообещали щедрое вознаграждение костанайцам за победу над конкурентом. Вот такой замут.

Казалось, интрига сохранится до последнего тура. Но в Павлодаре у парней Шпилевского что-то пошло не так. В концовке первого тайма счет открыл полузащитник «Иртыша» Султан Сагнаев, арендованный у «Астаны» (вот так ирония).

После перерыва «Кайрат» получил еще четыре и проиграл 0:5. Особенно комичным получился четвертый гол. Защитник «Кайрата» пытался финтом Зидана выйти из обороны, но потерял мяч и привез гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

В это время «Астана» с Иваном Маевским минимально обыграла «Тобол» — 1:0.

За тур до конца команда из Нур-Султана оторвалась на четыре очка от «Кайрата» и уже празднует шестое подряд чемпионство. В Алматы фанаты грустят, иронизируют над «вечно вторым местом» и передают приветы тренеру", — пишет издание.

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