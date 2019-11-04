«Эпично проиграл чемпионство в Казахстане». СМИ отреагировали на провал Шпилевского в «Кайрате»
Белорусский сайт «Трибуна» подытожил работу Алексея Шпилевского у руля «Кайрата» в сезоне-2019.
Белорусский сайт «Трибуна» подытожил работу Алексея Шпилевского у руля «Кайрата» в сезоне-2019.
Алматинский клуб потерял шансы на чемпионство в КПЛ за тур до финиша. «Золото» же шестой раз подряд завоевала «Астана», став самым титулованным клубом Казахстана.
«Шпилевский эпично проиграл чемпионство в Казахстане: «Кайрат» хлопнул конкурента, но сгорел 0:5 от аутсайдера.
У Алексея Шпилевского получился горячий сезон в Казахстане. Молодой тренер периодически вляпывался в истории, вылетел из Лиги Европы во втором раунде, буксовал в чемпионате, пережил слухи об увольнении и остановился в шаге от титула.
В прошлые выходные «Кайрат» выиграл важнейший матч у «Тобола» (2:0), который тоже боролся за чемпионство. Матч был горячим: белорусский тренер задирался со скамейкой соперников и поссорился с их главным тренером.
Отставание от «Астаны» составляло одно очко. В воскресенье в предпоследнем туре «Кайрат» ожидал матч с «Иртышом» из нижней части таблицы, а «Астане» нужно было пройти испытание тем же «Тоболом». Боссы «Кайрата» пообещали щедрое вознаграждение костанайцам за победу над конкурентом. Вот такой замут.
Казалось, интрига сохранится до последнего тура. Но в Павлодаре у парней Шпилевского
После перерыва «Кайрат» получил еще четыре и проиграл 0:5. Особенно комичным получился четвертый гол. Защитник «Кайрата» пытался финтом Зидана выйти из обороны, но потерял мяч и привез гол.
В это время «Астана» с Иваном Маевским минимально обыграла «Тобол» — 1:0.
За тур до конца команда из