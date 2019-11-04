Назван главный претендент на должность наставника «Баварии»
Назван главный претендент на должность наставника мюнхенской «Баварии».
Назван главный претендент на должность наставника мюнхенской «Баварии».
Им стал итальянский специалист Массимилиано Аллегри, сообщает Daily Mail.
Последним местом его работы был туринский «Ювентус». Под его руководством клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов и пять раз выигрывал чемпионат Италии.
В настоящее время действующий обладатель трофея за победу в немецкой бундеслиге находится на четвертой строчке в турнирной таблице с 18-ю набранными очками.