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11:48 (мск), источник: Газета.Ру

Назван главный претендент на должность наставника «Баварии»

Назван главный претендент на должность наставника мюнхенской «Баварии».

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Источник: РИА "Новости"

Им стал итальянский специалист Массимилиано Аллегри, сообщает Daily Mail.

Последним местом его работы был туринский «Ювентус». Под его руководством клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов и пять раз выигрывал чемпионат Италии.

В настоящее время действующий обладатель трофея за победу в немецкой бундеслиге находится на четвертой строчке в турнирной таблице с 18-ю набранными очками.

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