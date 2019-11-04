«Кайрат» впервые за шесть лет остался без трофеев

Начиная с сезона 2014 года, алматинцы четыре раза побеждали в Кубке Казахстана (2014, 2015, 2017 и 2018), а также два раза выигрывали Суперкубок — 2016, 2017.

В начале нынешнего сезона команда Алексея Шпилевского проиграла «Астане» в матче за Суперкубок Казахстана.

В Кубке страны «Кайрат» на стадии ¼ финала был разгромлен «Тоболом» со счетом 1:5 и сложил с себя полномочия действующего обладателя трофея.

В премьер-лиге алматинцы за тур до финиша оказались разгромлены «Иртышом» (0:5) и досрочно прекратили борьбу за чемпионство.