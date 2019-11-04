«Кайрат» впервые за шесть лет остался без трофеев
Алматинский «Кайрат» впервые с 2013 года не смог завоевать ни одного трофея, проиграв во всех внутренних турнирах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» впервые с 2013 года не смог завоевать ни одного трофея, проиграв во всех внутренних турнирах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Начиная с сезона 2014 года, алматинцы четыре раза побеждали в Кубке Казахстана (2014, 2015, 2017 и 2018), а также два раза выигрывали Суперкубок — 2016, 2017.
В начале нынешнего сезона команда Алексея Шпилевского проиграла «Астане» в матче за Суперкубок Казахстана.
В Кубке страны «Кайрат» на стадии ¼ финала был разгромлен «Тоболом» со счетом 1:5 и сложил с себя полномочия действующего обладателя трофея.
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Напомним, «Астана» обыграла на выезде костанайский «Тобол» и в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана.