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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» впервые за шесть лет остался без трофеев

Алматинский «Кайрат» впервые с 2013 года не смог завоевать ни одного трофея, проиграв во всех внутренних турнирах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Начиная с сезона 2014 года, алматинцы четыре раза побеждали в Кубке Казахстана (2014, 2015, 2017 и 2018), а также два раза выигрывали Суперкубок — 2016, 2017.

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В начале нынешнего сезона команда Алексея Шпилевского проиграла «Астане» в матче за Суперкубок Казахстана.

В Кубке страны «Кайрат» на стадии ¼ финала был разгромлен «Тоболом» со счетом 1:5 и сложил с себя полномочия действующего обладателя трофея.

В премьер-лиге алматинцы за тур до финиша оказались разгромлены «Иртышом» (0:5) и досрочно прекратили борьбу за чемпионство.

Напомним, «Астана» обыграла на выезде костанайский «Тобол» и в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана.

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