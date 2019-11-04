Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Рубин
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.11
Сент-Этьен
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.11
Гранада
Реал Сосьедад
12
Все события
Фоторепортажи
34Хоккеисты СКА врезались в судей, получали по лицу и не замечали детей. Фото зарубы в Подольске
9Успех россиян на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции
11:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан отреагировал на ранний уход Бэйла и Хамеса со стадиона «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об уходе полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла со стадиона во время матча 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0).

Наверх
Источник: Reuters

Оба футболиста не принимали участия во встрече из-за травм, но в соответствии с клубными требованиями были вынуждены присутствовать на арене «Сантьяго Бернабеу». По информации СМИ, валлиец и колумбиец покинули стадион примерно за 10 минут до финального свистка. Формально они не нарушили правил «Реала», поскольку руководство клуба позволяет игрокам, не принимающим участия в матче, покинуть арену после 80-й минуты.

«Не думаю, что это можно считать проявлением неуважения. Оба игрока были на стадионе до матча и подбадривали своих партнёров перед стартовым свистком, а это самое важное», — приводит слова Зидана Sky Sports.

ВКонтакте
Читайте также
Реал
0:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 122.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданРуби
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Васкес Хоэль Роблес
64′
2Даниэль Карвахаль
22Эмерсон
23Ферлан Менди
80′
4Зухаир Феддаль
74′
4Серхио Рамос
23Аисса Манди
5Рафаэль Варан
18Андрес Гуардадо
85′
8Тони Кроос
10Серхио Каналес
10Лука Модрич
5Марк Бартра
11′
14Каземиру
39′
12Решел да Силва Жуниор Сидней
7Эден Азар
15Алекс Морено
90′
9Карим Бензема
83′
19Антонио Барраган
18Лука Йович
8Набиль Фекир
90′
27Родригу
65′
37Исмаэль Гутьеррес
25Винисиус Жуниор
16Лорен Морон
74′
9Борха Иглесиас
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)13
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
11Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бетис
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Восхитительная подруга звезды мирового футбола!
Загитова: К четверным надо подготовиться и физически, и морально
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ
Косторная объяснила тройной аксель нежеланием быть в юниорках
Первая ракетка России сохранила свое место в рейтинге WTA
Хулиганы и пай-мальчики: как очаровывают бойцы MMA (фото)
Назван главный претендент на должность наставника «Баварии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь