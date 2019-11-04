Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Рубин
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.11
Сент-Этьен
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.11
Гранада
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
3.11
Милан
Лацио
12
Все события
Фоторепортажи
35Радость Бийола, новые записки Гончаренко и фанаты в ушанках. Снежные кадры с «ВЭБ Арены»
9Ковалев проиграл Альваресу
10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Щедрая «Астана», или как «Кайрат» в очередной раз проиграл чемпионство

В 32-м туре определился чемпион Казахстана по футболу 2019 года, хотя казалось, что все решится в последнем туре. Но благодаря неожиданному и крупному поражению «Кайрата» в Павлодаре, «Астана» в шестой раз подряд выиграла золотые медали. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Надо сказать, что «Кайрат» в этом сезоне был очень близок к первому месту, но в очередной раз не воспользовался своим шансом, причем на фоне нестабильного выступления «Астаны». В нынешнем чемпионате столичная команда потерпела больше поражений (семь), чем в предыдущие чемпионские годы (2018 — четыре, 2017 — четыре, 2016 — пять, 2015 — пять, 2014 — четыре). Но даже это не помогло алматинцам в чемпионской гонке.

По большому счету «Кайрат» сам ее проиграл, ведь буквально недавно он шел на первом месте после 29-ти туров, опережая принципиального соперника на два очка. Однако в чемпионском матче 30-го тура уступил «Астане» в столице (1:3), а уже в 32-м был унижен «Иртышом» (0:5). До этого были допущены осечки в домашних играх с той же «Астаной» (0:1), «Тоболом» (0:1), «Жетысу» (0:0), «Ордабасы» (0:1), «Окжетпесом» (0:1). Словом, в этих встречах были закопаны недостающие очки для победы в КПЛ.

Читайте также
«Астана» стала самым титулованным клубом Казахстана

Ну и как не вспомнить о не самой удачной селекции в межсезонье. Из новых легионеров уровню КПЛ соответствовали только Дино Миканович и Раде Дугалич, остальные оказались не сильнее казахстанских футболистов. То есть не придали команде необходимого мастерства, что, естественно, не могло не сказаться на результатах некоторых матчей.

Правда, второе место — в целом неплохое достижение для «Кайрата», учитывая уход некоторых лидеров зимой и приход на их места не совсем сильных исполнителей во главе с необстрелянным новым тренером Алексеем Шпилевским. Исходя из выбранного нового вектора по омоложению состава клубное руководство изначально навряд ли рассчитывало на «золото». Просто так сложилось, что в ходе сезона «Астана» оступалась там, где от нее этого не ждали, что, естественно, влияло на плотность в верхней части таблицы и придавало уверенности «Кайрату». Увы, щедростью северян южане не в полной мере воспользовались. Как говорится, сами сплоховали, потеряв турнирную инициативу в решающих матчах, тогда как их болельщикам ничего не остается кроме, как в который раз возлагать большие надежды на следующий сезон.


Нажмите,
чтобы включить звук

Напомним, матчи заключительного, 33-го тура пройдут 10 ноября (воскресенье).
В этот день сыграют «Тобол» — «Актобе», «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Атырау», «Ордабасы» — «Тараз», «Кайсар» — «Окжетпес», «Жетысу» — «Шахтер».

Руслан Ошуров  

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Бой "Канело" - Ковалев назвали постановочным
Загитова: Хочу совершить прыжок с парашютом
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ
«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа в НХЛ
Косторная: Мои тройные аксели — результат уязвленного самолюбия
Первая ракетка России сохранила свое место в рейтинге WTA
Хулиганы и пай-мальчики: как очаровывают бойцы MMA (фото)
«Вашингтон» победил, Врана сделал хет-трик с передач Кузнецова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь