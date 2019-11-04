Щедрая «Астана», или как «Кайрат» в очередной раз проиграл чемпионство

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Надо сказать, что «Кайрат» в этом сезоне был очень близок к первому месту, но в очередной раз не воспользовался своим шансом, причем на фоне нестабильного выступления «Астаны». В нынешнем чемпионате столичная команда потерпела больше поражений (семь), чем в предыдущие чемпионские годы (2018 — четыре, 2017 — четыре, 2016 — пять, 2015 — пять, 2014 — четыре). Но даже это не помогло алматинцам в чемпионской гонке.

По большому счету «Кайрат» сам ее проиграл, ведь буквально недавно он шел на первом месте после 29-ти туров, опережая принципиального соперника на два очка. Однако в чемпионском матче 30-го тура уступил «Астане» в столице (1:3), а уже в 32-м был унижен «Иртышом» (0:5). До этого были допущены осечки в домашних играх с той же «Астаной» (0:1), «Тоболом» (0:1), «Жетысу» (0:0), «Ордабасы» (0:1), «Окжетпесом» (0:1). Словом, в этих встречах были закопаны недостающие очки для победы в КПЛ.

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Ну и как не вспомнить о не самой удачной селекции в межсезонье. Из новых легионеров уровню КПЛ соответствовали только Дино Миканович и Раде Дугалич, остальные оказались не сильнее казахстанских футболистов. То есть не придали команде необходимого мастерства, что, естественно, не могло не сказаться на результатах некоторых матчей.

Правда, второе место — в целом неплохое достижение для «Кайрата», учитывая уход некоторых лидеров зимой и приход на их места не совсем сильных исполнителей во главе с необстрелянным новым тренером Алексеем Шпилевским. Исходя из выбранного нового вектора по омоложению состава клубное руководство изначально навряд ли рассчитывало на «золото». Просто так сложилось, что в ходе сезона «Астана» оступалась там, где от нее этого не ждали, что, естественно, влияло на плотность в верхней части таблицы и придавало уверенности «Кайрату». Увы, щедростью северян южане не в полной мере воспользовались. Как говорится, сами сплоховали, потеряв турнирную инициативу в решающих матчах, тогда как их болельщикам ничего не остается кроме, как в который раз возлагать большие надежды на следующий сезон.



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Напомним, матчи заключительного, 33-го тура пройдут 10 ноября (воскресенье).

В этот день сыграют «Тобол» — «Актобе», «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Атырау», «Ордабасы» — «Тараз», «Кайсар» — «Окжетпес», «Жетысу» — «Шахтер».