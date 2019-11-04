«Иногда футбол неважен»: мир в ужасе от перелома Гомеша
В матче 11-го тура Английской
В матче 11-го тура Английской
Настоящим кошмаром обернулся подкат форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина под полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:1).
На 79-й минуте встречи после стыка португальский игрок сначала неудачно наступил на ногу, а затем врезался в другого футболиста «шпор» Сержа Орье, в результате чего получил перелом ноги. Кореец же увидел перед собой красную карточку и был удален с поля. Правда, изначально арбитр хотел ограничиться лишь предупреждением, однако, увидев, насколько оказалось серьезным повреждение португальца, он изменил свое решение.
Сон Хын Мин после случившегося разрыдался прямо на поле, а его партнера по команде Орье пришлось заменить по причине шока, перенесенного
Инцидент на стадионе «Гудисон Парк» потряс спортивную общественность. Многие клубы пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему игроку.
«Все в клубе шлют свои наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление», — написал «Тоттенхэм» в Twitter.
«Очень неприятно услышать об ужасной травме Андре Гомеша. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой», — опубликовала сообщение «Барселона». За каталонцев Гомеш выступал в период с 2016 по 2018 год.
Высказались о произошедшем и наставники
«Нам очень жаль — действительно, крайне неприятная ситуация. Чувства изменились в тот момент: иногда футбол бывает не важен. Сон был опустошен, но сейчас ему лучше. Игроки “Эвертона” пришли к нам в раздевалку, чтобы утешить его. Этот момент омрачил нам сознание… Очень, очень, очень ужасно. Мы все сожалеем о случившемся, я хочу передать Андре и его семье наилучшие пожелания в этот сложный период его карьеры», — заявил специалист.
А вот главный тренер «Эвертона» Марку Силва не поверил в умышленность действий нападающего «Тоттенхэма» и поддержал шокированного корейца.
«Не верю, что он сделал это намеренно. Да, это был ужасный инцидент, но действия наверняка были не намеренными. Он не хотел нанести травму. Ему было очень тяжело в раздевалке — уверен на сто процентов, что он действовал без умышленного намерения», — цитирует Силву The Sun.
Было неприятно видеть этот момент — не хотелось смотреть на то, что произошло. Сон опустошен, он был весь в слезах, но это не его вина.
Не остался в стороне от произошедшего и полузащитник лондонской команды Деле Алли, который комментируя травму хавбека «Эвертона», сказал, что он непроизвольно отводил взгляд от ноги Гомеша.
«Было неприятно видеть этот момент — не хотелось смотреть на то, что произошло. Сон опустошен, он был весь в слезах, но это не его вина. Сон — один из самых приятных людей, которых я
К слову, легенда английского футбола Майкл Оуэн раскритиковал судью за удаление Сон Хын Мина.
«Решение удалить Сона было шокирующим, но это несущественно в текущем плане вещей. Благополучие игроков — это самое главное. Выздоравливай скорее, Андре Гомеш», — написал Оуэн в социальной сети.
Уже утром 4 ноября «Эвертон» выступил с официальным заявлением относительно состояния здоровья своего спортсмена. В клубе подтвердили, что футболисту предстоит операция на травмированной лодыжке. После того как португальца унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении членов медицинской команды
Как итог, можно констатировать, что для атлета этот сезон окончен: сейчас Андре будет совсем не до футбола, ведь впереди месяцы непростого восстановления. А там уже и о возвращении на поле можно будет задуматься.
Стоит отметить, что Гомеш пополнил состав «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды. Португалец пришел из «Барселоны», у которой «ириски» впоследствии выкупили контракт футболиста за € 25 млн.
В сезоне-2019/2020 за клуб из Ливерпуля Андре отыграл девять матчей и результативными действиями не отметился.
Анатолий Ильинский
|Марку Силва
|Маурисио Покеттино
|Тосун Дженк(Люка Динь)
|90+7′
|Деле Алли(Сон Хын Мин)
|63′
|1
|Джордан Пикфорд
|22
|Пауло Гассанига
|2
|Мэйсон Холгейт
|4
|Тоби Алдервейрелд
|12
|Люка Динь
|6
|Давинсон Санчес
|13
|Йерри Мина
|33
|Бен Дэйвис
|19
|Джибриль Сидибе
|17
|Мусса Сиссоко
|8
|Фабиан Делф
|20
|Деле Алли
|7
|Ришарлисон
|7
|Сон Хын Мин
79′
|17
|Алекс Ивоби
|27
|Лукас Моура
|21
|Андре Гомеш
84′
|24
|Серж Орье
88′
|10
|Гильфи Сигурдссон
|21
|Хуан Фойт
|26
|Том Дэйвис
83′
|23
|Кристиан Эриксен
31′90′
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|Райан Сессеньон
|11
|Тео Уолкотт
30′68′
|28
|Танги Ндомбеле
65′73′
|14
|Тосун Дженк
|18
|Джовани Ло Сельсо
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)