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11:22 (мск), источник: Газета.Ру

«Иногда футбол неважен»: мир в ужасе от перелома Гомеша

В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» (1:1) ужасную травму получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш. Все произошло в результате подката нападающего «шпор» Сон Хын Мина, который не смог сдержать слез из-за страшного перелома оппонента.

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Источник: Reuters

Настоящим кошмаром обернулся подкат форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина под полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:1).

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На 79-й минуте встречи после стыка португальский игрок сначала неудачно наступил на ногу, а затем врезался в другого футболиста «шпор» Сержа Орье, в результате чего получил перелом ноги. Кореец же увидел перед собой красную карточку и был удален с поля. Правда, изначально арбитр хотел ограничиться лишь предупреждением, однако, увидев, насколько оказалось серьезным повреждение португальца, он изменил свое решение.

Сон Хын Мин после случившегося разрыдался прямо на поле, а его партнера по команде Орье пришлось заменить по причине шока, перенесенного из-за жуткой травмы соперника. Уже после финального свистка, несколько игроков хозяев пришли в раздевалку гостей, чтобы выразить слова поддержки Сону и его одноклубникам, продолжавшим переживать из-за несчастного случая.

Инцидент на стадионе «Гудисон Парк» потряс спортивную общественность. Многие клубы пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему игроку.

«Все в клубе шлют свои наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление», — написал «Тоттенхэм» в Twitter.

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«Очень неприятно услышать об ужасной травме Андре Гомеша. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой», — опубликовала сообщение «Барселона». За каталонцев Гомеш выступал в период с 2016 по 2018 год.

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Высказались о произошедшем и наставники команд-участниц злополучного матча. Так, рулевой гостей Маурисио Почеттино с трудом подобрал слова, чтобы описать свои эмоции от увиденного стыка.

«Нам очень жаль — действительно, крайне неприятная ситуация. Чувства изменились в тот момент: иногда футбол бывает не важен. Сон был опустошен, но сейчас ему лучше. Игроки “Эвертона” пришли к нам в раздевалку, чтобы утешить его. Этот момент омрачил нам сознание… Очень, очень, очень ужасно. Мы все сожалеем о случившемся, я хочу передать Андре и его семье наилучшие пожелания в этот сложный период его карьеры», — заявил специалист.


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А вот главный тренер «Эвертона» Марку Силва не поверил в умышленность действий нападающего «Тоттенхэма» и поддержал шокированного корейца.

«Не верю, что он сделал это намеренно. Да, это был ужасный инцидент, но действия наверняка были не намеренными. Он не хотел нанести травму. Ему было очень тяжело в раздевалке — уверен на сто процентов, что он действовал без умышленного намерения», — цитирует Силву The Sun.

Было неприятно видеть этот момент — не хотелось смотреть на то, что произошло. Сон опустошен, он был весь в слезах, но это не его вина.
Деле Алли
Игрок "Тоттенхэма"

Не остался в стороне от произошедшего и полузащитник лондонской команды Деле Алли, который комментируя травму хавбека «Эвертона», сказал, что он непроизвольно отводил взгляд от ноги Гомеша.

«Было неприятно видеть этот момент — не хотелось смотреть на то, что произошло. Сон опустошен, он был весь в слезах, но это не его вина. Сон — один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он с трудом поднимает голову», — рассказал хавбек.

К слову, легенда английского футбола Майкл Оуэн раскритиковал судью за удаление Сон Хын Мина.

«Решение удалить Сона было шокирующим, но это несущественно в текущем плане вещей. Благополучие игроков — это самое главное. Выздоравливай скорее, Андре Гомеш», — написал Оуэн в социальной сети.

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Уже утром 4 ноября «Эвертон» выступил с официальным заявлением относительно состояния здоровья своего спортсмена. В клубе подтвердили, что футболисту предстоит операция на травмированной лодыжке. После того как португальца унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении членов медицинской команды сине-белых и после прохождения осмотра у Гомеша был диагностирован перелом костей правой лодыжки.

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Как итог, можно констатировать, что для атлета этот сезон окончен: сейчас Андре будет совсем не до футбола, ведь впереди месяцы непростого восстановления. А там уже и о возвращении на поле можно будет задуматься.

Стоит отметить, что Гомеш пополнил состав «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды. Португалец пришел из «Барселоны», у которой «ириски» впоследствии выкупили контракт футболиста за € 25 млн.

В сезоне-2019/2020 за клуб из Ливерпуля Андре отыграл девять матчей и результативными действиями не отметился.

Анатолий Ильинский

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Эвертон
1:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 113.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Марку СилваМаурисио Покеттино
Голы
Тосун Дженк(Люка Динь)90+7′
Деле Алли(Сон Хын Мин)63′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
22Пауло Гассанига
2Мэйсон Холгейт
4Тоби Алдервейрелд
12Люка Динь
6Давинсон Санчес
13Йерри Мина
33Бен Дэйвис
19Джибриль Сидибе
17Мусса Сиссоко
8Фабиан Делф
20Деле Алли
7Ришарлисон
7Сон Хын Мин
79′
17Алекс Ивоби
27Лукас Моура
21Андре Гомеш
84′
24Серж Орье
88′
10Гильфи Сигурдссон
21Хуан Фойт
26Том Дэйвис
83′
23Кристиан Эриксен
31′90′
9Доминик Калверт-Льюин
19Райан Сессеньон
11Тео Уолкотт
30′68′
28Танги Ндомбеле
65′73′
14Тосун Дженк
18Джовани Ло Сельсо
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
9Фолы8
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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