На те же грабли, или как клуб экс-тренера сборной Казахстана остался без КПЛ
«Алтай» во второй год подряд остался без
«Алтай» во второй год подряд остался без
Более того, восточноказахстанцы долгое время лидировали в чемпионате, ничто не предвещало такого исхода, но впоследствии они стали терять очки, скатившись на третье место, которое также давало возможность побороться за путевку в
И что интересно, уже на 11-й минуте гости должны были забивать, но Сергей Дудкин не реализовал пенальти. В итоге, последовала нервная игра, обернувшаяся для команды Тимофеева вылетом из призовой тройки на четвертое место (в прошлом году команда также стала четвертой).
Этим подарком успешно воспользовались игроки «Акжайыка», разгромившие дома «Астану М» (5:1) и поднявшиеся с четвертой позиции на третью, а заодно получившие право сыграть переходные матчи с десятым клубом КПЛ.
Было бы, конечно, интересно посмотреть на «Алтай» в
Ко всему прочему, «Алтай» остался без
Напомним, что чемпионом первой лиги стал «Кызыл-Жар СК», серебряным призером — «Каспий», а замкнувший призовую тройку «Акжайык» сыграет переходные матчи 15 и 18 ноября. Его соперник определится позднее.