На те же грабли, или как клуб экс-тренера сборной Казахстана остался без КПЛ

Более того, восточноказахстанцы долгое время лидировали в чемпионате, ничто не предвещало такого исхода, но впоследствии они стали терять очки, скатившись на третье место, которое также давало возможность побороться за путевку в премьер-лигу через переходные матчи. Но и его «Алтай» упустил, сыграв в гостях в нулевую ничью в последнем туре с аутсайдером лиги «Экибастузом» (0:0).

И что интересно, уже на 11-й минуте гости должны были забивать, но Сергей Дудкин не реализовал пенальти. В итоге, последовала нервная игра, обернувшаяся для команды Тимофеева вылетом из призовой тройки на четвертое место (в прошлом году команда также стала четвертой).

Этим подарком успешно воспользовались игроки «Акжайыка», разгромившие дома «Астану М» (5:1) и поднявшиеся с четвертой позиции на третью, а заодно получившие право сыграть переходные матчи с десятым клубом КПЛ.



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Было бы, конечно, интересно посмотреть на «Алтай» в премьер-лиге с кадровым улучшением и повышением бюджета, но устькаменогорцы сами виноваты в своей незавидной участи. Уж заключительный матч чемпионата им надо было выигрывать, не говоря уже о других играх, в которых потеряли важные очки, а не хватило всего трех баллов, чтобы напрямую отобраться в КПЛ. Если быть точнее, то «Алтай» недосчитался в общей сложности 25 очков, одержав в 26 турах 16 побед при пяти ничьих и пяти поражениях.

Ко всему прочему, «Алтай» остался без премьер-лиги с лучшей защитой в первой лиге, пропустив всего 14 мячей. Обидно, но такова футбольная реальность. Теперь все надежды команды и болельщиков связаны со следующим сезоном.