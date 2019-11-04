«Был в шоке от поражения “Кайрата”». Защитник «Астаны» — о чемпионстве, лучшем игроке сезона и перспективах в ЛЕ

— Антонио, почему нынешний чемпионат вышел столь тяжелым для «Астаны»?

— С каждым годом все труднее защищать титул, в следующем году это будет еще сложнее. Все хотят обыграть чемпиона, «Астану» — так устроен футбол. Кроме того, из-за выступления в еврокубках у нас больше игр, чем у других.

— Прошедшая игра с «Тоболом» оказалась сложной. «Астане» немного повезло, ведь так?

— Соглашусь, что была игра сложной, потому что мы нуждались в победе, мы чемпионы и было определенное давление. Да, иногда не помешает немного удачи. Но я бы сказал, что мы заслужили эту удачу.

— После первого тайма с «Тоболом» вы знали, что «Кайрат» проигрывает в Павлодаре?

— Да, мы знали, что они проигрывают, но, прежде всего, мы были сосредоточены на нашей игре.



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— Поражение «Кайрата» со счетом 0:5 вас удивило?

— Да, я был в шоке, но это футбол. Когда вы проигрываете, вы должны открываться и атаковать, поэтому разница оказалась столь высокой.

— Юрий Логвиненко забил решающие голы в ворота «Окжетпеса» и «Тобола», не считаете, что ему пора переквалифицироваться в форварды?

— Ха-ха-ха, думаю, он хорош на своей позиции, я бы не стал ничего менять. Юра очень важный игрок для «Астаны», он это вновь подтвердил в недавнем матче, да и в целом, в сезоне.

— Кто для вас лучший игрок нынешнего сезона КПЛ?

— На 99 процентов это Марин Томасов, это его год! Надеюсь, что он станет лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира.

— Сейчас команда наконец может сосредоточиться на Лиге Европы. На ваш взгляд, у «Астаны» еще есть шансы выйти в плей-офф?

— Да, это будет трудно, но мы сделаем все, чтобы получить первые очки, а затем посмотрим, как идут дела у наших соперников. На данный момент не все зависит от нас.