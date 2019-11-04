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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форварду «Баварии» Левандовскому необходима операция на паху

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Нападающему мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Роберту Левандовскому необходима операция на паху, сообщает tz.de со ссылкой на телеканал Sport1.

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Источник: AFP 2019

Как отмечается, хирургическое вмешательство будет проведено после матча чемпионата Германии с «Боруссией» из Дортмунда 9 ноября. Форвард должен вернуться в строй после ноябрьской паузы на матчи сборных.

В нынешнем сезоне Левандовский в 16 матчах за «Баварию» забил 20 голов.

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