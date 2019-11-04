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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

Бывшие футболисты КПЛ приблизились к первому чемпионству в истории европейского клуба

«Динамо-Брест», за который выступают бывшие игроки казахстанского чемпионата Михаил Гордейчук («Тобол»), Сергей Кисляк («Иртыш») и Владислав Васильев («Шахтер»), стал на шаг ближе к завоеванию «золота» в чемпионате Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

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В центральном матче 27-го тура брестский клуб сыграл вничью (1:1) на своем поле с солигорским «Шахтером». Счет на восьмой минуте открыл Денис Лаптев, тогда как у гостей на 22-й ответный гол забил Владимир Хващинский.

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Таким образом, динамовцы с 68 очками сохранили лидерство в таблице, в то время как солигорская команда с отставанием на девять пунктов расположилась на третьем месте. При этом брестчане на семь баллов опередили идущий на второй строчке БАТЭ. Это значит, что «Динамо» необходимо в следующем матче на выезде выиграть у «Ислочи» (10 ноября), чтобы досрочно оформить первое чемпионство в истории за два тура до конца чемпионата.

Отметим, что 30-летний Гордейчук нынешний сезон начинал в «Тоболе», за который забил два гола в 14 играх КПЛ. Однако закрепиться в составе костанайского клуба не сумел, вследствие чего летом перешел в «Динамо-Брест».

По аналогичной причине в 2018-м 32-летний Кисляк покинул «Иртыш» и стал игроком клуба из Бреста.

22-летний Васильев поиграл за юношеские сборные Казахстана (до 17 и 19 лет). По государственной программе он некоторое время с другими футболистами обучался в академии «Оле Бразил», также на родине успел поиграть за карагандинский «Шахтер». В июле из «Энергетик-БГУ» перебрался в «Динамо-Брест».

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