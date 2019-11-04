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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эскриба уволен с поста главного тренера «Сельты»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Руководство «Сельты» решило расстаться с главным тренером Франсиско Эскрибой, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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«Сельта» в воскресенье на своем поле уступила «Хетафе» (0:1), потерпев четвертое поражение подряд в чемпионате Испании. После 12 туров клуб из Виго занимает 18-ю строчку в турнирной таблице с девятью очками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с Эскрибой, который возглавлял «Сельту» с марта 2019 года, клуб покинет его тренерский штаб.

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