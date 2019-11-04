Эскриба уволен с поста главного тренера «Сельты»
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Руководство «Сельты» решило расстаться с главным тренером Франсиско Эскрибой, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Руководство «Сельты» решило расстаться с главным тренером Франсиско Эскрибой, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
«Сельта» в воскресенье на своем поле уступила «Хетафе» (0:1), потерпев четвертое поражение подряд в чемпионате Испании. После 12 туров клуб из Виго занимает 18-ю строчку в турнирной таблице с девятью очками.
Вместе с Эскрибой, который возглавлял «Сельту» с марта 2019 года, клуб покинет его тренерский штаб.