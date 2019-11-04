«Реал» готов предложить Бейла и 70 млн фунтов за Стерлинга

Источник: Спорт РИА Новости

Представители «Реала» собираются посетить ноябрьские матчи сборной Англии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 с командами Черногории и Косова, чтобы посмотреть на игру Стерлинга и решить окончательные детали по предложению «Сити».

Как сообщает источник, «Манчестер Сити» и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола мало заинтересованы в подписании 30-летнего Бейла.