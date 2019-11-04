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17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» готов предложить Бейла и 70 млн фунтов за Стерлинга

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мадридский «Реал» намерен предложить полузащитника Гарета Бейла и 70 миллионов фунтов за футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.

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Источник: Спорт РИА Новости

Представители «Реала» собираются посетить ноябрьские матчи сборной Англии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 с командами Черногории и Косова, чтобы посмотреть на игру Стерлинга и решить окончательные детали по предложению «Сити».

Как сообщает источник, «Манчестер Сити» и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола мало заинтересованы в подписании 30-летнего Бейла.

В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг забил 13 голов в 15 матчах за «Сити». На счету Бейла два мяча в семи встречах за «Реал».

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