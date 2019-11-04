«Реал» готов предложить Бейла и 70 млн фунтов за Стерлинга
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мадридский «Реал» намерен предложить полузащитника Гарета Бейла и 70 миллионов фунтов за футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мадридский «Реал» намерен предложить полузащитника Гарета Бейла и 70 миллионов фунтов за футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.
Представители «Реала» собираются посетить ноябрьские матчи сборной Англии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 с командами Черногории и Косова, чтобы посмотреть на игру Стерлинга и решить окончательные детали по предложению «Сити».
В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг забил 13 голов в 15 матчах за «Сити». На счету Бейла два мяча в семи встречах за «Реал».