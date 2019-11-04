Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом

«Я не уверен в тональности заявления тренера “Манчестер Сити”. Я не уверен на сто процентов, что он говорил о Садио или о нашей команде в целом. Я не слышал имя Садио. Садио не симулянт. В матче с “Астон Виллой” была ситуация, когда он упал, не перепрыгнув через ногу. Но там был контакт», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере».