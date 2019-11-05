Тен Хаг исключил возможность своего назначения на пост наставника «Баварии»
Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг опроверг информацию о возможном назначении на пост наставника мюнхенской «Баварии», сообщает FOX Sports.
Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг опроверг информацию о возможном назначении на пост наставника мюнхенской «Баварии», сообщает FOX Sports.
Специалист сообщил об этом на
В воскресенье, 3 ноября, «Бавария» отправила в отставку Нико Ковача. Хорватский специалист возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны.