Тен Хаг исключил возможность своего назначения на пост наставника «Баварии»

Специалист сообщил об этом на пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» сделала запрос по тен Хагу. Напомним, голландский специалист уже работал в системе «Баварии», возглавляя резервную команду в период с 2013 по 2015 год.