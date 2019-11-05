Скандал в Бресте, конфуз в Борисове, отставка в Солигорске — основные события 27-го тура чемпионата страны по футболу

Чемпион де‑факто пока не назван, но коронование брестского «Динамо» теперь лишь дело времени — в итоговой победе команды с берегов Буга больше не сомневаются, похоже, даже в Борисове.



А ведь БАТЭ мог продлить интригу до последнего тура. Судьба давала ему шанс, нужно было лишь обыграть в родных стенах «Ислочь» и приблизиться к беглецам из Бреста на расстояние 4 очков. И это было бы уже серьезно: динамовцы вполне могли бы задергаться, занервничать, засуетиться. Дрогнуть. Тем более пребывая в состоянии безмерного возбуждения и нервного срыва, который случился с ними после матча с «Шахтером», и «чудес», что устроила судейская бригада. Но двигатель борисовской машины зачихал и засбоил в самый ответственный момент. Кажется, сил двигаться дальше и продолжать участвовать в гонке у БАТЭ попросту не осталось, бензин кончился за несколько сотен метров до финиша.



В детальных причинах этого кризиса еще предстоит разбираться, но некоторые из них на поверхности: это и длинный сезон, начавшийся для борисовчан невероятно рано с плей‑офф Лиги Европы, и явные просчеты в трансферной политике, и, вероятно, тяжелый психологический фон, который вполне можно назвать усталостью металла. Вытянуть весь год на плечах уже немолодых лидеров оказалось невозможным, Станислав Драгун и Игорь Стасевич продолжают играть ярко и результативно, но двое в поле не воины, а серьезной поддержки, увы, у лидеров не нашлось. И главным образом со стороны легионеров, которые должны не просто помогать тянуть командный воз, но быть на поле первыми номерами. Так что итог чемпионской гонки, которую, пожалуй, можно объявлять закрытой, вряд ли кто‑нибудь назовет несправедливым: после 13‑летнего доминирования БАТЭ наш футбол получит нового короля. Как это скажется на борисовской команде и к каким пертурбациям приведет — интрига ближайшего года. И наблюдать за этим процессом будет весьма и весьма любопытно.



А вот к подобным процессам в солигорском «Шахтере» мы уже привыкли. Марек Зуб, Олег Кубарев, Сергей Никифоренко, Сергей Боровский… В последние годы тренеров здесь меняют гораздо чаще, чем обычный человек перчатки. Вот и после матча в Бресте в отставку отправили Сергея Ташуева — мавр не сделал свое дело и потому уходит. Откровенно говоря, жаль, потому что именно при Ташуеве у «Шахтера» появился свой узнаваемый и весьма симпатичный стиль. Оригинальный почерк. И если бы не вопиющие внутриклубные проблемы (в коих тренер‑то как раз и не виновен), «виват, король» в ближайшие дни вполне могли бы кричать не в адрес брестского «Динамо», а солигорского «Шахтера» — команда была вполне этого достойна. И отставка тренерского штаба выглядит в данном разрезе, как пресловутый поиск стрелочника: нашли крайнего, махнули топором — и голова покатилась. Что теперь? Снова по тому же опостылевшему кругу. Придет новая метла (говорят, украинский специалист Юрий Вернидуб, о тренерских талантах которого известно только самым большим футбольным знатокам) и станет мести. А окружающие — глотать пыль и делать ставки: сколько новых футболистов опять пройдет через солигорский клуб, сколько из них заиграет, как долго продержится у руля новый наставник. Вновь будут чемпионские планы и снова разочарования. Потому что большие команды за один день не строятся. Как не растут деревья у садовника, который каждый день вырывает саженцы, чтобы проверить, пустили ли они корни.



Ну, а Брест просто идет к мечте. Несмотря ни на что. «Шахтер» сражался как мог, но по игре брестчане были лучше, смотрелись увереннее и солиднее. Закономерна ли ничья? Конечно, нет. Потому что должен был быть поставлен пенальти в ворота гостей, а также засчитан гол. Но судьи явную игру рукой у защитника «Шахтера» не заметили, зато сумели каким‑то образом рассмотреть офсайд, когда гол забивал Александр Павловец. После матча, конечно, котел страстей бурлил, и судей обдало этим жаром со всех сторон. Но данный прискорбный факт лишить Брест праздника или испортить его никак не сможет: шампанское уже закуплено, охлаждается, и оно наверняка выстрелит.



Чемпионат Беларуси. 27‑й тур



«Торпедо» (Мн) — «Энергетик‑БГУ» — 0:3 (техническая победа), «Минск» — «Слуцк» — 1:0 (Васильев, 7), «Городея» — «Неман» — 1:0 (Архипов, 74), «Торпедо‑БЕЛАЗ» — «Динамо» (Мн) — 4:0 (Юсов, 33, 53, Букорац, 60, По Жан, 85), «Дняпро» — «Витебск» — 2:0 (Подстрелов, 32, Грибовский, 65), «Динамо» (Бр) — «Шахтер» — 1:1 (Лаптев, 8; Хващинский, 22), БАТЭ — «Ислочь» — 2:4 (Драгун, 24, Скавыш, 39; Макась, 6, 47, Янсане, 69, Стефен, 72), «Славия» — «Гомель» — 3:2 (Иванов, 66, в свои ворота, Слюсар, 75, Недашковский, 85; Болов, 16, 22).



В 28‑м туре встречаются: «Неман» — «Торпедо» (Мн), «Динамо» (Мн) — «Дняпро», «Слуцк» — «Городея», «Шахтер» — «Славия», «Гомель» — «Минск», «Энергетик‑БГК» — «Торпедо‑БЕЛАЗ», «Ислочь» — «Динамо» (Бр), «Витебск» — БАТЭ.



