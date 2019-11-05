«Повторять путь Куата не хочу». Воспитанник «Астаны» — о голе «Кайрату» и доверии к молодежи

— Султан, был ли особенный настрой перед матчем с «Кайратом», учитывая, что вы воспитанник «Астаны»?

— Да, выходил с мотивацией, чтобы мы выиграли и «Астана» стала чемпионом. Приятно, что забил. 5:0 — никто не ожидал такого, даже мы. По игре мы превзошли «Кайрат», пользовались их ошибками и забили пять мячей.

— Что случилось с «Кайратом» в этом матче?

— Сложно сказать, но с нашей стороны была мотивация и подготовка: мы выходили не отбывать номер, а биться.

— Были ли дополнительные премиальные, например со стороны «Астаны», если вы обыграете «Кайрат»?

— Я видел, что писали в интернете, но в клубе ничего такого не говорили. Меня не интересуют деньги, я молодой игрок, для меня главное — футбол, если дадут премиальные, то хорошо, но я не зациклен на этом.

— После матча вам звонили игроки или тренерский штаб «Астаны»?

— Да, из тренерского штаба звонили, и еще некоторые ребята из команды, Дидар Жалмукан звонил. Поздравили, сказали: «Молодец!».

— Первую часть сезона вы провели в «Астане», то есть золотая медаль полагается?

— Даже не знаю, но надеюсь, в ожидании второй медали.

— Аренда в «Иртыше» заканчивается после этого сезона?

— Да, фактически уже закончилась, потому что я не могу играть против «Астаны» в последнем туре.



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— Уже есть уверенность, что следующий сезон проведете в «Астане»?

— Надеюсь, что поеду на сборы, постараюсь доказать тренерскому штабу. Но пока твердой уверенности нет, потому что еще не завершен даже этот сезон. В целом, есть желание и мотивация играть в основе «Астаны», для воспитанников клуба это важно, потому что ни один из своих игроков пока не выступает в команде. Да и в премьер-лиге воспитанников «Астаны» не очень много, только Куат разве что, но он заиграл в «Кайрате». Мне не хочется повторять такой путь, потому что я хочу играть за родной клуб и за родной город.

— Период в «Иртыше» помог вам в игровом плане?

— Я приехал в Павлодар за игровой практикой, но получил ее не так много, как хотел, но все равно, в «Астане» у меня не было бы даже этого. «Иртыш» — это первая аренда для меня и большой опыт. В Павлодаре меня поддерживали, мне не требовалось адаптации, поэтому все хорошо в этом плане.

— Работая продолжительное время с основой «Астаны», есть понимание, почему они снова сильнее всех в КПЛ?

— «Астана», как всегда, обыграла всех на классе, когда надо — они делают. На команду всегда большое давление, плотный график, еврокубки, но они справляются, играют и становятся чемпионами. Все знают о казахстанском футболе именно благодаря «Астане» и их выступлениям в еврокубках.

— Возвращаясь к «Кайрату». Они большое внимание уделяют молодежи, внедряют игроков в состав. Если честно, возникает ли чувство зависти, что там доверяют воспитанникам, а в «Астане» такого пока не происходит?

— Зависти точно нет, всему свое время, надо работать. Я рад за ребят из «Кайрата», там многие мои друзья, мы вместе играем за молодежную сборную Казахстана. Если им дают играть сейчас, значит они сильнее, увереннее.

— Можете ли допустить, что однажды перейдете в «Кайрат», если поступит предложение?

— Нет, «Астана» в моем сердце. Не знаю, что должно произойти, чтобы я перестал любить «Астану». Я готов работать, биться до конца, даже завершить здесь карьеру, ведь это мой родной город. На данный момент я не могу представить себя в майке «Кайрата».

Хотя, конечно, в жизни всякое бывает, спортивная карьере такова, тем более я знаю, что Алматы тоже хороший, красивый город, я там даже играл, учился в республиканском колледже спорта.