Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио» пройдёт в Саудовской Аравии

Впервые в Эр-Рияде посещение матча будет открыто для женщин наравне с мужчинами. При этом иностранкам будет разрешён проход на стадион без традиционной арабской верхней одежды. В прошлом сезоне Эр-Рияд также принимал матч за Суперкубок Италии.