Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио» пройдёт в Саудовской Аравии
Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио» состоится в Саудовской Аравии в городе
Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио» состоится в Саудовской Аравии в городе
Матч будет сыгран на стадионе университета короля Сауда. Встреча пройдёт 22 декабря.
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Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, а «Лацио» выиграл Кубок страны.
«Ювентус» является самым титулованным клубом в истории Суперкубка Италии. Туринский клуб выигрывал трофей восемь раз. «Лацио» становился обладателем Суперкубка четыре раза.