Тухель прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Баварии»

Источник: AFP 2019

«Мне неинтересно это. Я тренер “Пари Сен-Жермен”, и у меня есть действующий контракт с клубом. На данный момент я не могу думать о других командах», — приводит слова Тухеля ESPN.

Ранее сообщалось, что представители «Баварии» уже выходили на связь с главным тренером «ПСЖ» и разговаривали с ним о возможности возглавить немецкий клуб.