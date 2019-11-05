«Ливерпуль» выставит две разные команды на Кубок лиги и клубный ЧМ

Источник: AP 2019

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.

«Красные» вышли в четвертьфинал Кубка лиги, где должны сыграть с «Астон Виллой» 17 декабря, на следующий день «Ливерпуль» начнет свое выступление на клубном чемпионате мира в Катаре.

«Мы будем использовать две команды одновременно: одна будет участвовать в клубном чемпионате мира в Катаре, другая — в Кубке лиги. Клуб хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы подчеркнуть, что, хотя это и неидеальный вариант, такое решение было принято в интересах соревнований, наших соперников и нас самих в качестве мотивирующего фактора», — говорится в сообщении «Ливерпуля».