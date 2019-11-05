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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» выставит две разные команды на Кубок лиги и клубный ЧМ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Ливерпуль» выставит две разные команды на Кубок английской лиги и клубный чемпионат мира, который пройдет в Катаре, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: AP 2019

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.

«Красные» вышли в четвертьфинал Кубка лиги, где должны сыграть с «Астон Виллой» 17 декабря, на следующий день «Ливерпуль» начнет свое выступление на клубном чемпионате мира в Катаре.

«Мы будем использовать две команды одновременно: одна будет участвовать в клубном чемпионате мира в Катаре, другая — в Кубке лиги. Клуб хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы подчеркнуть, что, хотя это и неидеальный вариант, такое решение было принято в интересах соревнований, наших соперников и нас самих в качестве мотивирующего фактора», — говорится в сообщении «Ливерпуля».

В заявлении также отмечается, что «Ливерпуль» обсуждал с Английской футбольной лигой (EFL) альтернативные даты проведения матча Кубка лиги, но ни одна из них не подходила настолько, чтобы не порушить все расписание турнира или не возложить на наших игроков излишнюю нагрузку.

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