«Ливерпуль» реально сыграет двумя составами за сутки: 17 декабря — в Кубке лиги, 18-го — в Катаре на клубном ЧМ. Абсурд

Источник: Reuters

За пару часов до матча с «Генком» болельщики «Ливерпуля» узнали, как разрешилась ситуация с наложением календарей Кубка Лиги и клубного Чемпионата мира. Развязка, мягко говоря, неожиданная: дата четвертьфинала КЛ с «Астон Виллой» осталась без изменений — 17 декабря.

Таким образом, «Ливерпуль» получил два матча за сутки: 17 декабря — игра с «Астон Виллой» в Бирмингеме (начало — в 22:45 по мск), 18 декабря — полуфинал клубного ЧМ в Дохе (20:30).

Бирмингем и Доху разделяют 5367 километров.

«Ливерпуль» в заявлении на официальном сайте подтвердил, что выставит две разные команды. Ситуацию называют «неидеальной», но подчеркивается, что принятое решение — в интересах турнира, клубов и самого «Ливерпуля». Альтернативные даты (перенос матча с «Виллой» в слот для полуфиналов считался приоритетным) обсуждались, но любой из вариантов негативно сказался бы на расписании соревнования или игроках.

На прошлой неделе Клопп отвергал идею с двумя разными составами: «Нельзя взять 11 футболистов на клубный Чемпионат мира, и, скажем, вот эти 11 сыграют 2 матча в Катаре, а других оставить в Англии ради матча Кубка лиги с “Астон Виллой”. Это так не работает». Чуть раньше Юрген грозился, что «Ливерпуль» попросту не сыграет в Кубке лиги, если для «красных» не подыщут адекватную дату, «а не в 3 часа ночи на Рождество».

В заявлении на сайте EFL проговариваются два интересных момента:

1. «Лига приняла запрос клуба сыграть матч в запланированную дату на неделе, выделенной под четвертьфиналы».

2. «Ливерпуль» обязуется выставить команду, которая не должна значительно отличаться от составов в предыдущих раундах. Приводится пункт 6.5 регламента: «Каждый клуб должен играть в полную силу во всех матчах Кубка, если не указана какая-либо веская причина».



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Два матча за два дня кажутся именно таким обстоятельством, плюс сама EFL не строит иллюзий и признает, что в КЛ клубы с загруженным расписанием ротируют составы, но на всякий случай напомним. В безумной перестрелке с «Арсеналом» молодежь «Ливерпуля» (свой первый матч на «Энфилде» провели сразу 5 игроков) была разбавлена Джо Гомесом, Наби Кейта, Алексом Окслейдом-Чемберленом, Адамом Лалланой, Джеймсом Милнером и Дивоком Ориги. В сентябре с «МК Донс» сыграл и Деян Ловрен.

EFL называет оставленную без движения дату четвертьфинала «Астон Вилла» — «Ливерпуль» «лучшим решением для минимизации последствий от переносов на финальных стадиях для клубов, которые останутся в Кубке лиги». Это не повлияет на календарь Кубка Англии и Премьер-лиги.

Полуфинальные матчи пройдут 7-го и 8-го января, а до этого в расписании «Ливерпуля» попросту нет недель с одной игрой на выходных.

У «Ливерпуля» адский, просто адский декабрь: 9 матчей, полет в Катар. Теперь еще и 4 матча за 7 дней

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Декабрь «Ливерпуля» — наглядное подтверждение слов Клопп о беспощадности календаря. Немец затрагивал тему и раньше, но в последних высказываниях Юрген уже не смягчал углов: «А потом мы удивляемся, почему лучшие футболисты мира не могут выступать на высшем уровне так долго, как нам этого хотелось бы, или получают серьезные травмы.

На данный момент существует дисбаланс между количеством футболистов в команде и количеством матчей, между паузами, которые нужны, и тем, что они получают на деле. Если ты игрок сборной и выступаешь на всех крупных международных турнирах, у тебя есть две недели [отдыха] в году. Это факт.

Две недели для Мане, Салахов, Хендерсонов — у них у всех по две недели в году. Параллельно существует еще и давление, мы ведь не можем сказать: «Этот матч не важен». Можно найти несколько возможных выходов, но не настал еще день, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ, EFL и другие лиги подумали бы не о своих кошельках, а об игроках.

Два матча за один или два дня — такое ведь было очень давно? Нет!

В 1888-м году «Эвертон» сыграл три матча за два дня. Пример экстремальный, но на заре футбола такие накладки не были чем-то особенным.

Гораздо интереснее примеры не столь отдаленные во времени.

«Ливерпуль» в последний раз попадал в такой перелет 33 года назад. В 1986-м команда Кенни Далглиша 26 декабря проиграла «Манчестер Юнайтед» 0:1 в чемпионате, а на следующий день победила «Шеффилд Уэнсдей» 1:0 (тоже в чемпионате).

В 80-е доходило вообще до абсурда: футболисты «Баварии» Сорен Лербю и Марк Хьюз проводили матчи за сборные, а затем прыгали в самолет, чтобы успеть на игру за клуб.

Впрочем, похожие истории случались и в 21 веке. Сайт BBC напоминает, что в апреле венесуэльский клуб «Депортиво Лара» за 6 часов отыграл два матча (один из них — в Кубке Либертадорес) и оба выиграл.