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17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Хорватский футболист пнул курицу и получил красную карточку

Футболист «НК Еленград» Иван Газдек оказался в центре скандала после одного из матчей своей команды, которая выступает в полупрофессиональной лиге Хорватии.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает 24SATA.

Согласно информации источника, во время футбольной встречи 23-летний футболист погнался за курицами, которые оказались на поле. Одну из них он ударил ногой, после чего та сразу же скончалась. Мёртвую курицу игрок выбросил за пределы поля. Арбитр действия Газдека оценил красной карточкой.

После матча свои действия Газдек прокомментировал словами: «Куры постоянно выходили на поле. На поле было полно фекалий — это негигиеничные условия. Я побежал к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и случайно убил одну. Рефери подбежал ко мне и показал мне прямую красную карточку. Поверьте мне, я не специально убил эту курицу. Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу».

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