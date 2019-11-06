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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Руководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Руководство «Наполи» применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом», сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.

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Источник: Reuters

Встреча группы E ЛЧ между «Наполи» и «Зальцбургом» прошла в Неаполе во вторник и завершилась вничью со счетом 1:1. По информации СМИ, руководство клуба дало указание игрокам отправиться на базу для подготовки к матчу серии А с «Дженоа», но футболисты ответили на распоряжение отказом и разъехались по домам. Анчеллотти, в свою очередь, не явился на послематчевую пресс-конференцию, и клуб не смог предоставить УЕФА объяснение причин неявки.

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Согласно релизу пресс-службы «Наполи», ответственность за неявку Анчелотти на пресс-конференцию возлагается только на него самого. В отношении игроков клуб готов применить меры для защиты своего имени как на экономическом, так и на дисциплинарном уровне. Также руководство «Наполи» наложило вето на общение с прессой до определенной даты, которая будет объявлена дополнительно.

Согласно информации СМИ, игрокам, отказавшимся ехать на тренировочную базу, грозит штраф за неявку на тренировку в размере до 5% от зарплаты. Ранее сообщалось, что Анчеллоти утратил доверие президента «Наполи» Аурелио Де Лауретиса и в скором времени может быть отправлен в отставку.

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